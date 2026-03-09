Mañueco no va a cambiar su estrategia porque la campaña "va bien" y cada día que pasa las certezas "aumentan"

Mañueco durante su intervención en el acto celebrado este lunes en Toro (Zamora). - PPCYL

Reitera que no pactará con el 'sanchismo" de CyL y defiende que PP es el único que tiene un proyecto frente a los que sólo están para bloquear

TORO (ZAMORA), 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que la campaña electoral "va bien" por lo que no va a "cambiar de estrategia" y ha pedido no hacer "caso" de ninguna de las encuestas, "ni de las malas ni de las buenas" al tiempo que y ha insistido en que el Partido Popular es la única formación que tiene un "proyecto" para Castilla y León, frente a otros que sólo están "para bloquear".

Así lo ha asegurado Fernández Mañueco durante su intervención en un acto de campaña que se ha celebrado este lunes en la localidad zamorana de Toro, donde ha hecho un repaso a las principales propuestas del programa electoral en materia de Sanidad, Educación, vivienda, medio ambiente, tauromaquia, patrimonio y fijación de población en el medio rural.

Durante su intervención, el candidato del PP ha recomendado a los asistentes al acto que no hagan casa de ninguna de las encuestas "ni de las malas, ni de las buenas" y les ha pedido que se dejen llevar por su "olfato, por lo que dice la gente en la calle" al tiempo que ha apuntado que la "la campaña va bien" por lo que no va "a cambiar de estrategia" ya que "va bien" y confía en la gente de Castilla y León.

En este sentido, Alfonso Fernández Mañueco ha destacado que cada día las "certezas", lema de la campaña electoral de los 'populares', "aumentan" y se despejas "las dudas", y ha recordado que las urnas "aún no han hablado" por lo que no hay que dar "nada por hecho".

Al respecto, el candidato a la reelección, ha subrayado que cuando se vote el próximo domingo, 15 de marzo, se votará "no sólo para cuatro días o para cuatro semanas, o cuatro meses" sino que se votará "para cuatro años", por lo que ha defendido la necesidad de decir a los ciudadanos que es lo que se quiere "para los próximos cuatro años para los agricultores y los ganaderos, para las personas mayores o para los jóvenes".

Por ello, Alfonso Fernández Mañueco ha advertido de que el PP no se puede "permitir el lujo" de relajarse " en estos últimos días de campaña electoral" y hay que dar "el do de pecho para conseguir cada voto en cada pueblo y en cada barrio", al tiempo que que ha defendido que cuando los 'populares' se unen son "imparables".

Asimismo, durante su intervención, el candidato del PP ha asegurado que el PP quiere gobernar, porque "Castilla y León necesitan un gobierno y no pueden esperar ni un solo minuto" frente a otras formaciones que "sólo vienen a bloquear" o vienen a buscar un hueco "para influir".

"Nosotros no venimos a buscar un hueco para influir, no venimos a poner palos en las ruedas. Quienes quieran formar parte del futuro de esta tierra, que lo digan alto y claro que todavía quedan unos días de campaña electoral", ha apuntado Fernández Mañueco, quien ha reiterado que no va a pactar "nunca con el sanchismo de Castilla y León" porque ha demostrado que esta Comunidad "no le importa".