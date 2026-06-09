Mañueco pide un "acuerdo entre todos" para reclamar al Gobierno infraestructuras esenciales para el desarrollo de CyL

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a las fuerzas políticas un "acuerdo entre todos" que permita presentar una "posición acordada" para reclamar las infraestructuras "esenciales" para el "desarrollo económico, la cohesión territorial y el asentamiento de población en la Comunidad".

En su discurso de investidura en las Cortes, ha situado las infraestructuras como una "cuestión de Comunidad" y ha señalado que el Estado tiene un "protagonismo indudable" en este ámbito, por lo que le ha reclamado que "otorgue a Castilla y León, de manera inmediata, toda la atención que precisa".

En infraestructuras viarias, ha demandado el "pleno" desarrollo del Corredor Atlántico y sus redes complementarias, especialmente las redes ferroviarias, como la Ruta de la Plata, así como las más de 15 actuaciones reclamadas en autopistas y autovías de la Comunidad.

Asimismo, ha pedido al Gobierno que "admita" las "justas reclamaciones de no suprimir paradas en el transporte público por carretera" y también "de recuperar frecuencias de trenes y servicios anteriores".

También ha exigido al Estado un "compromiso claro" con las infraestructuras hidráulicas, un contexto en el que ha subrayado que la Junta ha presentado alegaciones al Plan Hidrológico del Duero 2028-2033 que proyecta el Gobierno ante "posibles recortes" y para "defender el campo y futuro del país".

Asimismo, ha solicitado "más capacidad de regulación" ya que, ha indicado, la cuenca del Duero "tiene apenas un 30 por ciento frente a otras cuencas como la del Ebro, que llega al 50 por ciento, incluso la del Tajo, que tiene un 90 por ciento".

En la misma línea, ha requerido que el Plan Hidrológico del Duero contemple 43.000 hectáreas de nuevo regadío, ya que se debe "tener en cuenta" que la Comunidad "solo tiene de regadío un 15 por ciento de la tierra cultivable" frente al 22 por ciento de la media nacional.

Respecto a las infraestructuras de telecomunicaciones, ha criticado que el Gobierno de España "ni hace ni deja hacer a las comunidades autónomas", lo que afecta a que "el 100 por ciento de los castellanos y leoneses dispongan de cobertura de banda ancha móvil de 100 megas, o se cuente con la financiación que permita extender la televisión digital terrestre a toda Castilla y León".

BONIFICACIÓN EN PEAJES Y AYUDAS PARA EL CARNÉ

En relación con el "pilar" de las infraestructuras, ha agregado que su gobierno va a desarrollar una "ambiciosa política", de manera que en transporte y movilidad pretende avanzar en la planificación estratégica de la red autonómica de carreteras, con "especial atención y mantenimiento de la renovación de firmes para que los desplazamientos sean más seguros y también más cómodos".

Igualmente, ha indicado que seguirá reforzando el transporte de autobús con "adaptación de rutas y horarios para mejorar la conexión con centros sanitarios, educativos y de empleo", y mantendrá la iniciativa Buscyl, de la que se benefician en torno a 780.000 personas.

Fernández Mañueco ha incidido, asimismo, en que ayudará a los conductores y a los autónomos que usan habitualmente las autopistas con la bonificación con un mínimo del 60 por ciento de los actuales peajes de la Comunidad, para lo que los conductores recurrentes tendrán que estar empadronados.

El mismo requisito deben cumplir los jóvenes que se quieran sacar el carné de conducir para recibir una ayuda de hasta 900 euros en el caso del permiso de conducir de turismo, motocicleta o furgonetas ligeras, y de hasta 1.800 euros para el camión y autobús, así como el certificado de aptitud profesional de transporte de mercancías y de viajeros.

Por otra parte, se ha referido a las infraestructuras hidráulicas, un contexto en el que ha asegurado que se regulará "mejor" el rol de la Junta, que quiere "actualizar la gestión y proteger los ecosistemas.

De este modo, ha dicho, aprobará un plan de modernización, ampliación y mantenimiento de infraestructuras hídricas de Castilla y León para "conseguir una gestión eficiente y sostenible del agua, mejorar la seguridad y asegurar el suministro".

Igualmente, instará a que se realicen las operaciones de conservación necesarias de los cauces de ríos y arroyos para prevenir inundaciones.

PROYECTOS EN EL CAMPO DE LA IA

Por último, en infraestructuras de telecomunicaciones ha manifestado que impulsará el trabajo de la Mesa de Telecomunicaciones de Castilla y León como "herramienta estratégica para reducir la brecha digital" y consolidará el Programa CyL Digital.

En este ámbito, ha resaltado que quiere desarrollar "proyectos de gran impacto en el campo de la Inteligencia Artificial", que se debe "integrar en la vida diaria" y "extender a la administración" o la asistencia sanitaria, así como al ámbito de las empresas o la cultura: "Castilla y León debe ser uno de los Centros Nacionales de Desarrollo de Inteligencia Artificial con sus centros tecnológicos, universidades, empresas y clústeres".