El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un acto del partido en León - PP

LEÓN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado la "victoria contundente" del líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, en el debate celebrado el jueves con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y ha llamado a los afiliados y simpatizantes 'populares' a intensificar la movilización hasta las elecciones del próximo 29 de noviembre para propiciar un cambio político en España. "Si nos confiamos, perdemos", ha expresado.

Durante un acto celebrado en León, en el que también ha participado la portavoz del partido en el Congreso y cabeza de lista al Congreso por León, Ester Muñoz, el líder autonómico de los 'populares' ha asegurado que en el cara a cara se vio a un Feijóo que transmitió "proyecto y liderazgo", mientras que ha descrito a Sánchez como "ausente y mal", en paralelo a su valoración sobre la gestión del Ejecutivo central durante los últimos ocho años.

El dirigente autonómico ha defendido que el líder del PP ha demostrado ser "la persona capaz de cambiar el rumbo" y conseguir que España "vuelva a funcionar", aunque ha advertido a los suyos de que el resultado electoral no está decidido.

"No hay nada ganado, no hemos llegado a la meta", ha señalado, antes de reclamar a los militantes que trabajen durante la recta final de la campaña y ha incidido en la necesidad de trasladar ese mensaje "casa por casa" y "calle por calle" para sumar votos al PP.

"Hay que llegar más lejos, hay que trabajar un poco más", ha reiterado ante los asistentes, un punto en el que ha llamado a "no confiarse por las encuestas" ya que "la única encuesta que vale" es la del 29 de noviembre, cuando se contabilicen los votos.

"Si nos confiamos, perdemos", ha advertido, al tiempo que ha reclamado una "victoria rotunda, incontestable" para conseguir el cambio político que necesita España.

El presidente del PP de Castilla y León ha vinculado esa movilización con la necesidad de poner fin a la etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

"Estamos todos con Feijóo para repetir ese éxito del Partido Popular, decirle adiós a Sánchez y lograr el cambio necesario el 29 de noviembre", ha afirmado, en referencia a las elecciones generales de 2011, cuando el PP obtuvo una amplia victoria con Mariano Rajoy.

Mañueco ha aprovechado además su intervención en León para reivindicar que esta provincia puede ser "decisiva" en el resultado electoral y ha enumerado algunas de las reivindicaciones territoriales que atribuye a los años de Gobierno de Sánchez, entre ellas la falta de avances en el Corredor Atlántico Noroeste, el olvido de la Ruta de la Plata, la situación de la plataforma de Torneros, la finalización de la autovía León-Valladolid y los regadíos.

"En León conocéis bien el agravio. Conocéis bien el abandono de estos ocho años de Sánchez", ha afirmado Mañueco, quien ha sostenido que los leoneses responderán "democráticamente en las urnas" y ha pedido el voto para el PP y para Feijóo.

El líder autonómico del PP ha contrapuesto además la figura de Feijóo con la gestión del actual Ejecutivo y ha defendido que el candidato 'popular' es "el único preparado" para liderar una nueva etapa, al que ha atribuido capacidad de gestión y un "proyecto de reconstrucción nacional" para recuperar la confianza y la seguridad de los ciudadanos.

En su intervención, Mañueco ha relacionado esa idea de seguridad con ámbitos como las infraestructuras ferroviarias, la protección frente a la violencia machista, el acceso de los jóvenes a la vivienda, el apoyo a agricultores y ganaderos y la evolución de los precios y la factura eléctrica.