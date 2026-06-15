Mañueco pide a su nuevo gobierno rigor, ejemplaridad, gestión eficaz y transparencia y llama a estar a pie de calle

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este lunes a los integrantes de su nuevo gobierno, conformado por PP y Vox, que trabajen con rigor, ejemplaridad, gestión eficaz y transparencia y ha hecho un llamamiento expreso a que salgan de las "atalayas" de los despachos para estar "a pie de calle" y cerca de las personas.

Este es el principal mensaje que ha trasladado el presidente de la Junta en el acto de toma de posesión de los miembros de su nuevo gobierno a los que ha exigido también una dedicación enérgica en sus respectivas tareas para recordar que son servidores públicos de los que se requiere "entrega absoluta" para llevar a cabo "un contrato de legislatura" con los ciudadanos.