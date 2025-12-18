Mañueco pide al PP de Zamora que se movilice para lograr una "gran mayoría" en las elecciones: "Os necesito a todos"

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por representantes del partido en Zamora - EUROPA PRESS

ZAMORA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a los 'populares' de Zamora que se movilicen para obtener una "gran mayoría" en las elecciones autonómicas de marzo. "Os necesito a todos, a los que representáis al partido en las comarcas y en los municipios, y os pido que hagáis un esfuerzo especial porque estos comicios, aunque no son municipales, son vuestras elecciones y debemos ir juntos a por la victoria", ha expresado.

Lo ha hecho en el marco de un acto organizado por el partido en Zamora donde ha asegurado que la democracia se enfrenta al "envite más duro desde el golpe de Estado del 23 de febrero", en referencia a las informaciones que se suceden sobre el Gobierno que lidera el socialista Pedro Sánchez.

"Atravesamos uno de los momentos más graves de nuestra democracia. Vemos como Sánchez preside un Gobierno que está en absoluta descomposición, un Gobierno corrupto que trata de asediar las instituciones del Estado", ha advertido el líder autonómico

Mañueco, en clave nacional, ha asegurado que "esto", el Gobierno de Sánchez, "terminará más pronto que tarde" porque "el Estado está funcionando y porque las instituciones son mucho más fuertes que el asedio al que las somete este Gobierno". El sistema, ha remarcado, "se defiende".

En clave regional, y "ante la degradación absoluta del Gobierno", el presidente del PP de Castilla y León ha destacado que su Ejecutivo "hace política de verdad, buena política, que se aleja del ruido y se acerca a las personas".

Así, Mañueco ha vuelto a recordar el compromiso de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para vivir, un objetivo "ambicioso pero realista".