El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco - PP

PALENCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado "tolerancia cero" contra la violencia machista y ha censurado la "mala gestión" del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido el que "más daño ha hecho a las mujeres".

En estos términos se ha expresado el líder 'popular' durante un acto con mujeres este 25 de noviembre en Palencia, donde ha vuelto a criticar las pulseras antimaltrato que "no funcionan, la 'ley del sí es sí' que ha permitido que voladores salgan de la cárcel sin cumplir su condena o la prostitución pagada con dinero público".

Mañueco también ha afirmado que Palencia ha sido una provincia "agraviada y abandonada" por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así, ha repasado las obras inacabadas de la autovía entre Aguilar y Burgos, la falta de accesos y los problemas del firme de la A-67 y el caso del soterramiento del tren en la capital.

"Palencia necesita estar bien comunicada, porque las comunicaciones significan oportunidades", ha ahondado, para respués incidir en la "mala gestión" del Gobierno de Sánchez.

Además, ha hecho referencia a situaciones recientes como los accidentes ferroviarios que causan "miedo a viajar en tren" el problema de la vivienda y una situación que asegura que beneficia a los 'okupas', la sanidad y las huelgas de médicos producto "de la soberbia de la ministra" o el desprecio al sector agrario y el abandono del medio rural.

También se ha referido a la inflación y las subidas de impuestos que "ahogan a familias y empresarios" Para finalizar, Mañueco ha pedido el voto para Alberto Núñez Feijóo como "único candidato con capacidad de afrontar la buena gestión y el cambio".

Ha subrayado la necesidad de no dividir el voto y ha pedido un último esfuerzo de campaña y "no confiarse", porque "no hay nada ganado y necesitamos todos los votos posibles", ha concluido.