Alfonso Fernández Mañueco en el mitin ofrecido en la tarde de este martes en Sori - EUROPA PRESS

SORIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado este martes durante su mitin en Soria que Feijóo quiere llevara la Moncloa el "modelo de los alcaldes en cada uno de los ayuntamientos" para que "vuelva a funcionar España".

Todo ello con un equipo de "personas conocidas, preparadas, con experiencia acreditada y capacidad de gestión" y que van a "darlo todo para defender a Soria".

Mañueco ha participado en la tarde de este martes en un mitin electoral en el Convento San Francisco de Soria, junto al secretario provincial del PP y candidato al Senado, Benito Serrano, y el candidato al Congreso, Tomás Cabezón.

El presidente autonómico ha pedido más oportunidades para la provincia de Soria donde ha vuelto a comprometer una fiscalidad diferenciada aplicada en su totalidad.

Mañueco ha calificado de "importante" el "sacar a Sánchez de la Moncloa y que Feijóo inicie la reconstrucción del país después de ocho años de mala gestión" con ejemplos para Soria como los 19 meses que lleva sin mes o la aplicación diferenciada que no se aplica en su totalidad.

Así, se ha mostrado muy contento de cómo están las cosas en Soria, con ganas y elección y que la provincia afronta "como si fueran las municipales" con una movilización desde la base para ganar las elecciones y que Feijóó sea presidente del gobierno que es "como se hacen las cosas".

CAMBIO DE RUMBO

"Feijóo es la única persona capaz de liderar el cambio de rumbo porque tiene experiencia, sabe gobernar, con las ideas claras y un proyecto completo para toda España y también para Soria porque sabe lo que hay que hacer para devolver a los españoles la confianza, la tranquilidad y la seguridad", ha explicado Mañueco.

En este sentido, se ha referido a "seguridad en las infraestructuras" para la "gente que se suba al tren", también "eléctrica, sin apagones y con precios asequibles".

También al "empleo estable con políticas que no suban los impuestos o la seguridad para las víctimas de la violencia machista con una "protección real".

Así, se ha referido también a los agricultores y ganaderos para que puedan competir con otros países y tener una PAC suficiente, o los jóvenes, "para poder construir su proyecto de vida en cualquier rincón".

"Los españoles merecen un gobierno que ofrezca buena gestión y recupere la confianza y seguridad y eso se consigue votando a Feijóo y ganando las elecciones", ha señalado Mañueco, que ha apuntado que al PP le caracteriza la "buena gestión" como "demuestran los alcaldes de los pueblos, siempre pendientes de los problemas de los vecinos".

POLÍTICA FISCAL PARA SORIA

El secretario provincial del PP en Soria y candidato al Senado, Benito Serrano, ha sido el encargado de inaugurar el acto en el que ha pedido cuestionar el futuro que se quiere para el país donde "explicar a los ciudadanos" las diferencias con el PSOE.

Así, ha apostado por una "política donde las personas puedan llegar a fin de mes, un autónomo levantar un negocio o que una familia pueda elegir dónde vivir" y ha apuntado que, para ello "hay que tener un proyecto que el PP tiene con Mañueco en Castilla y León y a nivel nacional con Feijóo".

Serrano se ha referido a un "programa con 249 medidas y que vivir en un pueblo tenga ventajas".

"En esta provincia hay empresas que necesitan competir, jóvenes que quieren quedarse, pueblos que necesitan oportunidades", ha señalado Serrano, por lo que ha vuelto a reclamar que la fiscalidad diferenciada se aplique en su totalidad.

El candidato al Congreso Tomás Cabezón se ha referido a una campaña en la que están recorriendo toda la provincia ya que "todos los pueblos son importantes" y ha destacado la labor de los alcaldes.

"Dentro de 12 días tenemos la oportunidad de abrir una nueva etapa, de recuperar un gobierno que se dedique a gobernar, ya que lleva mucho tiempo preocupado por los problemas de Sánchez y no de los del país", ha lamentado Cabezón.

Así, ha reiterado que "se necesita un cambio" que es "decencia, dar valor a la palabra y también gestión y solo Feijóo es gestión", por lo que ha instado a "pasar de anuncios a inversiones y de promesas a hechos".

Una reconstrucción del país que tiene que llegar a Soria ya que no se puede "reconstruir el país sin dejar atrás a los pueblos".

En este sentido, ha pedido "ruralizar las leyes" y analizar las diferencias entre ciudades como Madrid y la realidad de los pueblos.

Todo ello con ayudas directas a los ayuntamientos y "no imponer medidas sin la financiación suficiente para poder cumplirlas".

Cabezón ha pedido la fiscalidad diferenciada y tener "en cuenta el coste de la ruralidad" y ha analizado que hay "prisa para los de siempre" mientras que "a Soria le toca esperar" por lo que ha recordado que la provincia ya lleva 19 meses sin tren.