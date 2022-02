Mañueco pide que Tudanca asuma su derrota y lamenta "rechazos, evasivas o silencios" recibidos

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PPCyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido al secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, que "asuma su derrota" en los comicios del pasado 13 de febrero para que ambas fuerzas puedan sentarse a dialogar y ha lamentado los "rechazos, evasivas o silencios" recibidos por parte de los socialistas en la reunión celebrada este lunes entre ambos partidos dentro de la ronda de contactos para la formación de gobierno.

"Que el PSOE asuma que quien ha ganado en Castilla y León ha sido el PP. Tudanca no ha asumido su derrota, es lo primero que tiene que hacer para poder sentarnos", ha subrayado Fernández Mañueco, quien ha criticado que ante los diversos propuestos por la delegación 'popular', los socialistas se han limitado a "habar de un ayuntamiento no sé dónde, de la comunidad autónoma de no sé cual, de esta fuerza política, de otra fuerza política", algo que ha tachado de "maniobras de distracción" y "excusas".

Tras recordar que cuando el PSOE fue la primera fuerza política en 2019 "no llamó al PP para dialogar", el líder 'popular' ha calificado la reunión de "profundamente decepcionante" con un PP que "ha venido únicamente a hablar de Castilla y León" y un PSOE "más preocupado de seguir las instrucciones de Pedro Sánchez".

Así, se ha referido a su oferta para crear un grupo de trabajo para un programa legislativo, la colaboración con el Gobierno de España para luchar contra la despoblación o para hablar del medio rural.

Además, ha vuelto a acusar al PSOE de generar "inestabilidad" en Castilla y León al "negociar" con sus socios de Gobierno de Cs y "partidos localistas" a espaldas del PP y buscar "tránsfugas" para promover una moción de censura.