Mañueco pide el voto para PP porque tiene el rumbo "claro" y dará oportunidades, certidumbre y seguridad

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, interviene durante el segundo debate para las elecciones autonómicas en Castilla y León, a 10 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta en las elecciones del próximo domingo, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido el voto para el PP porque tiene "claro" el rumbo a seguir para situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España.

"El próximo domingo se decide el modelo y el futuro que queremos para Castilla y León y para España. Tengo la ambición de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España. Tengo el rumbo claro para las nueve provincias y para todo el territorio", ha aseverado el candidato del PP y presidente de la Junta.

Así, Fernández Mañueco ha asegurado que dará "oportunidades" a los jóvenes "que tratan de abrirse camino"; a las familias les dará "certidumbre" y a las personas mayores les dará "seguridad", al tiempo que ha reiterado su apoyo a los agricultores y ganaderos "que sacan lo mejor" del campo.

Igualmente, el candidato del PP se ha comprometido a dar "impulso u estabilidad" a los trabajadores y a los empresarios y ha aseverado que el próximo domingo se acabará "el ruido y el enfrentamiento" por lo que ha pedido a los ciudadanos votar "certezas", votar "al Partido Popular".