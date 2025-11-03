Mañueco, sobre el PSOE y Vox: "Fingen estar enfrentados, pero acaban siempre unidos atacando al PP"

El presidente del PP autonómico y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en Zamora. - PP

ZAMORA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha cargado este lunes contra el PSOE y Vox por su oposición al Gobierno autonómico y, en especial, por su actitud ante los presupuestos para 2026 presentados por el Ejecutivo que dirige.

"Fingen estar enfrentados, pero acaban siempre unidos atacando al PP", ha denunicado Mañueco, que ha confiado en que ambas formaciones acaben actuando "con responsabilidad" en este asunto.

Mañueco ha pronunciado estas palabras en Zamora, en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión, donde ha presidido la junta directiva del PP de la provincia en presencia de decenas de cargos orgánicos, alcaldes, concejales y militantes de base.

El acto se ha celebrado en un contexto preelectoral, con varias referencias a los comicios de marzo y con la introducción del presidente de los populares de Zamora, José María Barrios, que se ha referido al auditorio como "el ejército" que va a ayudar a Mañueco "a ganar las elecciones".

En ese contexto, el propio Mañueco ha querido recalcar que la labor de los afiliados "es vital para trasladar, alto y claro, el mensaje y la voz del Partido Popular a pie de calle y a pie de puerta de cada vecino". El político salmantino ha lanzado en repetidas ocasiones un mensaje en el que sitúa al PP "en la gestión" mientras "otros solo están en el ruido".

Para el también presidente de la Junta, "la política se ha convertido en un ruido de frases vacías, de gestos sin fondo, donde se confunde la verdad y la mentira". "Nosotros creemos en el trabajo sereno, en el esfuerzo diario, en el resultado que se ve y que se mide. Y, si me lo permitís, aquí somos más de nueces que de ruido", ha recalcado Mañueco, que ha defendido el liderazgo de la comunidad en educación, en servicios sociales o en atención a personas mayores y dependientes.

Además, ha puesto el foco en el objetivo de que Castilla y León "esté entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir", y ha considerado que los presupuestos presentados "son el primer paso hacia esa meta".

Mañueco también ha dejado un mensaje particular para Zamora al recalcar que las inversiones del presupuesto para 2026 en la provincia aumentan un 30 por ciento, "con una cifra récord de 108 millones de euros".

"Hablamos de cifras muy importantes para el Museo de Semana Santa, el Conservatorio de Música, la modernización del regadío del canal San José o los polígonos industriales de Monfarracinos y Villabrázaro o para la construcción de nuevas viviendas públicas en Zamora, Benavente, Morales del Vino o Puebla de Sanabria", ha zanjado el presidente del PP autonómico y de la Junta de Castilla y León.