Mañueco reafirma su compromiso con el Día de CyL y destaca el folclore como expresión de la identidad de la Comunidad

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto de entrega de los Premios de la Música Folk y Tradicional de Castilla y León 2026 - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el impulso de actividades vinculadas al Día de Castilla y León que simboliza la voluntad de los castellanos y leoneses de "avanzar en su libertad, reclamar su autonomía y recuperar su conciencia histórica como pueblo", al tiempo que ha puesto en valor el folclore como expresión de la identidad de la Comunidad.

En estos términos se ha expresado el líder autonómico durante su discurso en el acto de entrega de los Premios de la Música Folk y Tradicional de Castilla y León 2026 que se ha celebrado en la Casa de la Cultura de la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros.

Precisamente, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que se celebra un nuevo Día de Castilla y León, una "fiesta de todos" que hay que "disfrutar en cada rincón de esta tierra", motivo por el que la Junta ha financiado y organizado, a través de la Fundación para la Promoción de Valores y la Identidad de Castilla y León, las actuaciones musicales del 22 de abril, las actividades deportivas y los Premios de Música Folk y Tradicional, que este año celebran su primera edición.

"Estamos trabajando para conseguir este objetivo. Ayer fueron un profundo éxito los diversos conciertos que se celebraron en las principales localidades de la Comunidad Autónoma", ha expresado, un punto en el que también ha explicado que la Administración autonómica ha colaborado con el Ayuntamiento en la organización de los conciertos del día 23, así como en la creación de un espacio expositivo y de un hito escultórico conmemorativo con motivo del 50 aniversario del primer Villalar, celebrado en 1976.

En este sentido, el presidente autonómico ha asegurado que Villalar es una "fecha importante" en la historia que expresó la voluntad de los "paisanos de esta tierra de avanzar en su libertad y reclamar su autonomía", y la música y el folclore "reflejan precisamente eso, el alma de la Comunidad y de esta tierra".

Todo ello en la medida en que la música y el folclore reflejan la "enorme riqueza cultural de Castilla y León y la identidad de cada uno de sus pueblos y comarcas" y son "esenciales para fortalecer los valores comunes, la memoria colectiva y la personalidad de la Comunidad", para después subrayar que por ello estas personas, agrupaciones y entidades "merecen reconocimiento y gratitud".

Por ello, a través de estos galardones se reconoce y apoya a personas, grupos y entidades que contribuyen a recuperar, mantener vivo y difundir el legado cultural de Castilla y León a través de sus cantos, bailes, instrumentos, ritmos e indumentarias tradicionales.

Todo ello al incorporar, en muchos casos, una mirada "innovadora que lo adapta a formatos divulgativos actuales y lo acerca a nuevas generaciones y públicos, contribuyendo así a mantenerlo vivo, acercarlo a las nuevas generaciones, y hacerlo más universal", ha sostenido.

I PREMIOS DE MÚSICA FOLK Y TRADICIONAL

Los galardonados en esta I edición de los Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León han sido Luis Antonio Pedraza de Castro, en la categoría de Premio Individual a la persona destacada en el ámbito de la música folk y tradicional y sus diferentes expresiones, por su compromiso con la música tradicional, su labor como divulgador de instrumentos tradicionales, como la flauta de tres agujeros y el tamboril, así como por su trayectoria como intérprete, en la que combina tradición e innovación en media docena de discos propios y en numerosas colaboraciones con otros grupos y autores.

El Premio a la Mejor Iniciativa de Recuperación, Investigación o Divulgación del Folklore y la Música Tradicional ha recaído en la Asociación El Pandero Cuadrado, de la localidad salmantina de Peñaparda.

Finalmente, se ha reconocido a La Tahona con el Premio al Mejor Grupo o Agrupación de Música o Danza tradicional, por ser una formación pionera en la recuperación y divulgación de la música tradicional de Castilla y León y referente en Valladolid, con una docena de trabajos en los que ha sabido integrar nuevas tendencias, instrumentaciones y estilos.