Mañueco rechaza el "cúmulo de mentiras" de la oposición a la que reta a decir fuera las "acusaciones falsas"

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado este martes el "cúmulo de mentiras, de medias verdades, de barbaridades, de insultos, de acusaciones infundadas y de pisotones al Estado de Derecho" que, a su juicio, han realizado los grupos en la oposición respecto a sus responsabilidades en la trama eólica.

A esto ha añadido el "cúmulo de argumentos impostados" y de "acusaciones falsas" esbozados por los portavoces de los grupos en la oposición "para intentar contaminar la verdad con la mentira". "Algunos de ustedes han sido muy valientes desde esta tribuna, escondiditos bajo el amparo de la inmunidad que les otorga, díganlo ustedes fuera si se atreven", ha retado el presidente de la Junta que ha asegurado por otro lado que a él no le van a encontrar en el "y tú más".

Fernández Mañueco ha ironizado por otro lado sobre la cercanía de la cita con las urnas en Castilla y León --la fecha límite para las elecciones autonómicas es el 15 de marzo-- para afirmar que los partidos en la oposición están "desquiciados, desorientados, desesperados, desubicados, alterados y turbados".

El presidente de la Junta ha lamentado que los grupos en la oposición hayan perdido "otra oportunidad de dar ejemplo" y de demostrar que las Cortes de Castilla y León no son un campo de batalla entre partidos políticos y sí "un lugar de servicio a las personas de Castilla y León". "Lo que necesitan las personas de esta tierra es elevar el debate", ha afirmado Fernández Mañueco en una respuesta de cinco minutos a los portavoces de los grupos parlamentarios que hoy han pedido explicaciones sobre el "papel" del presidente de la Junta cuando ocurrieron los hechos que se juzgan en la trama eólica.

Fernández Mañueco se ha dirigido en concreto al Grupo Vox para reiterar que, al igual que afirmó hace cinco años en su comparecencia en la Comisión de Investigación en las Cortes, "nada" tuvo que ver y "nada" tiene que ver. "Hay una serie de personas procesadas, señor Hierro y ni ustedes ni nosotros estamos entre ellos", ha concluido en su respuesta a su exsocio de Gobierno al inicio de la legislatura.