Mañueco recibe una llamada de Sánchez y le solicita "más medios del Ejército" ante los incendios

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido este viernes, 15 de agosto, una llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien le ha solicitado una "respuesta excepcional" ante los incendios, que se ponga a disposición de las comunidades autónomas "más medios del Ejército".

Ante las "circunstancias excepcionales" de los incendios, Fernández Mañueco ha reclamado al jefe del Ejecutivo central estos medios para "reforzar la importante labor que ya está desarrollando los operativos autonómicos y la Unidad Militar Emergencias (UME)".

Así lo ha detallado el propio presidente de la Junta en una publicación en su perfil de la red social 'X', recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que remitirá esta solicitud al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Fernández Mañueco ha relatado, asimismo, que el presidente del Gobierno le ha llamado para "valorar" la situación en Castilla y León, ante lo que el le ha informado del estado actual de los heridos y de los incendios.

Igualmente, le he recordado "lo mismo" que ya le trasladó en julio de 2022, su reclamación de "abordar los incendios como temas de Estado, sacarlos de la confrontación política y celebrar una Conferencia de Presidentes monográfica". "Tres años después, nada se ha hecho", ha lamentado el presidente de la Junta al respecto.

Asimismo, ha incidido en que le he explicado que la Comunidad se encuentra "en una situación excepcional por cuatro motivos". "Primero, condiciones meteorológicas extremas, mucho calor, mucha sequedad y mucho viento. Segundo, nunca antes se habían prolongado durante tanto tiempo. Tercero, se produce una simultaneidad de incendios de gravedad. Y cuarto, bastantes de los fuegos, según los expertos, podrían ser provocados", ha detallado.

De este modo, también ha pedido a Sánchez que la Guardia Civil ponga "todos los medios a su alcance para la detección de los incendiarios y puesta a disposición de la Justicia".