Mañueco reconoce que el esfuerzo y el sacrificio de los agricultores y ganaderos mantiene vivos a los pueblos

Gráfico difundido por el presidente de la Junta para felicitar el día de San Isidro Labrador - JCYL

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido este viernes que el esfuerzo y el sacrificio de los agricultores y ganaderos mantiene vivos a los pueblos y el futuro de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha destacado el presidente de la Junta en un mensaje publicado en su cuenta en 'X' este viernes, 15 de mayo, en el que se conmemora la festividad de San Isidro Labrador, el patrón de los agricultores y del sector del campo.

El presidente de la Junta ha agradecido también la labor de los agricultores y de los ganaderos de Castilla y León para cuidar cada día del medio rural.

"Los agricultores y ganaderos de Castilla y León, con vuestro esfuerzo, sacrificio y amor por la tierra mantenéis vivos nuestros pueblos, nuestras raíces y nuestro futuro. Gracias por cuidar cada día de nuestro medio rural", escribe en concreto el presidente de la Junta en funciones que ha deseado un feliz día de San Isidro, junto a una imagen en la que se puede leer: 'El campo es vida.