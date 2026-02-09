Mañueco reconoce que al PP le hubiese gustado un mejor resultado en Aragón e insiste en hablar de CyL de cara al 15M

Mañueco junto a Azcón y el resto de los miembros de la Junta Directiva nacional del PP - PP

MADRID/VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido este lunes que al Partido Popular le hubiese gustado conseguir "un mejor resultado" en las elecciones celebradas en Aragón este domingo, donde el PP ha perdido dos diputados, si bien ha reivindicado que el PP de Jorge Azcón ha ganado los comicios del 8 de febrero, tras lo que ha vuelto a felicitar el presidente aragonés por la victoria.

En este sentido, ha defendido que Jorge Azcón debe liderar ahora el proceso de construcción y de formación del nuevo Gobierno de Aragón y ha rechazado decir al Partido Popular de Aragón o al Partido Popular de Extremadura qué tienen que hacer en sus respectivos territorios desde la premisa de que "cada comunidad es distinta".

Así, ha recordado que la próxima cita electoral tendrá lugar el 15 de marzo en Castilla y León tras agotar la legislatura, ha precisado, y ha hecho especial hincapié en la necesidad de llevar a cabo una precampaña y una campaña electoral en la que se hable de Castilla y León y de las soluciones a los problemas de las personas.

En este punto, ha diferenciado al Partido Popular de Vox, al que ha vuelto a afear que dejase el trabajo "a medias" tras "tirar la toalla" en julio de 2024 cuando abandonaron todos los ejecutivos autonómicos, incluido el de Castilla y León donde tenían tres carteras y la vicepresidencia.

"Se fueron, esa es una realidad", ha reiterado Fernández Mañueco que ha insistido en que, frente a la estrategia que siguieron los de Santiago Abascal, el PP ofrece "ilusión, futuro y responsabilidad".

Fernández Mañueco ha reivindicado por último que se presenta a las elecciones del 15 de marzo con un balance "de gestión eficaz", de crecimiento económico y de creación de empleo y "con un proyecto de futuro y de ambición", que ha vuelto a situar en el reto de colocar a Castilla y León entre las tres mejores autonomías para vivir.

El presidente autonómico del PP y candidato a la reelección ha reiterado que su intención en la campaña electoral responder a los problemas y necesidades de las personas de Castilla y León.

"Vamos a dar respuesta a todas y cada una de preocupaciones de las personas de Castilla y León, de cada una de las ciudades, municipios y villas de nuestra tierra, de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma", ha concluido en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP.



