Mañueco recuerda el 43 aniversario del Estatuto de Autonomía de CyL y destaca que ha aportado prosperidad y estabilidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha hecho eco de la celebración este miércoles, 25 de febrero, del 43 años aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y ha destacado que esta norma básica ha aportado prosperidad y estabilidad a la Comunidad.

Fernández Mañueco ha realizado este reconocimiento a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' en el que ha significado que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León ha aportado "prosperidad, estabilidad y bienestar" a las personas de la Comunidad, "fruto del esfuerzo y el compromiso de todos los castellanos y leoneses", añade.

El Estatuto de Castilla y León ha cumplido este miércoles el 43 aniversario desde la aprobación por las Cortes Generales de la Ley Orgánica 4/1983, un texto que ha sido reformado oficialmente en tres ocasiones, la última vez en 2007, veinticuatro años después de la constitución de Castilla y León como autonomía.