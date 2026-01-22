Mañueco refrenda el acuerdo con las OPAs: "Mercosur no se puede aplicar si no se garantiza una reciprocidad real"

Documento suscrito entre la Consejería de Agricultura y las OPA para condicionar el apoyo a Mercosur a que haya una reciprocidad real - JCYL

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha refrendado el acuerdo suscrito el 14 de enero entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y los responsables de las organizaciones profesionales agrarias para condicionar el apoyo al acuerdo UE-Mercosur a que garantice "una reciprocidad real y efectiva" de los requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones con control y trazabilidad.

En este sentido, el presidente de la Junta ha defendido este jueves que Mercosur no se puede aplicar si no se garantizan una reciprocidad real y salvaguardas reales a lo que une la necesidad de reforzar los controles en fronteras.

Fernández Mañueco se ha expresado de este modo a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' en el que adjunta el acuerdo unánime suscrito la pasada semana entre la consejera del ramo, María González Corral, y las OPAs.

"Hace una semana acordamos con las organizaciones agrarias una postura común, hoy lo seguimos defendiendo", explica Fernández Mañueco en esa defensa de que el acuerdo UE-Mercosur garantice una reciprocidad y salvaguarda reales para los productores de Castilla y León.

Fernández Mañueco se ha hecho eco además de otro mensaje en el mismo sentido publicado en 'X' por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Comisión Europea que no entre en vigor el acuerdo de Mercosur si no hay "plena certeza" de que se aprobarán las "garantías que necesita el campo español".

En un mensaje en la red social 'X' que ha recogido Europa Press, Feijóo ha asegurado comprender que la situación geoestratégica aconseja formalizar esa alianza entre la UE y América Latina, pero ha indicado que la posición del PP "no ha cambiado".