Mañueco reivindica una CyL "pujante y atractiva" y destaca el papel de la cultura, agroalimentación y servicios sociales

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado la necesidad de seguir construyendo una Castilla y León "cada vez más pujante, más dinámica y más atractiva", al tiempo que ha puesto en valor el papel de distintos sectores y entidades en el desarrollo social, cultural y económico de la Comunidad.

Lo ha hecho durante su discurso en la entrega de los Premios 'El Norte de Castilla', donde ha reconocido la trayectoria de la cabecera de prensa diaria más antigua de España y su papel como testigo de los profundos cambios experimentados por Valladolid, Castilla y León, España y el mundo durante más de 170 años.

Durante su intervención, el líder autonómico ha defendido la importancia de reconocer a las personas y organizaciones que contribuyen desde distintos ámbitos al progreso de la Comunidad y ha destacado como ejemplos la actividad cultural, el sector agroalimentario y el trabajo de las entidades sociales.

En este contexto, el presidente autonómico ha señalado que la "buena política" es aquella que "genera oportunidades, bienestar y calidad de vida en el conjunto del territorio", una idea que ha vinculado con la actividad desarrollada por las entidades y personas reconocidas en esta edición de los premios.

En este sentido, ha agradecido a 'El Norte de Castilla' el impulso de estos premios, que reconocen la labor de personas y entidades que contribuyen, desde diferentes ámbitos, al desarrollo de la Comunidad.

El presidente autonómico ha destacado que 'El Norte de Castilla' es "la cabecera de prensa diaria más antigua de España" y ha agradecido su labor como "pulso vivo de una realidad tan dinámica", así como el impulso de unos premios que, a su juicio, sirven para reconocer a quienes protagonizan "de manera cotidiana" la vida de Valladolid.

En este sentido, Mañueco ha felicitado a las personas y entidades galardonadas en esta edición y ha puesto como ejemplo de la actividad de la Comunidad los tres premios concedidos en las categorías de Cultura, Territorio y Personas.

En el apartado cultural, ha felicitado al Museo Patio Herreriano, cuyo reconocimiento ha recogido la teniente de alcalde de Valladolid, Irene Carvajal, y ha destacado su contribución a convertir la ciudad en "una referencia imprescindible" para el conocimiento y la difusión del arte contemporáneo español.

Mañueco ha defendido además la compatibilidad entre el apoyo a los creadores actuales y la conservación y difusión del patrimonio histórico, al tiempo que ha señalado que desde la Junta se quiere acercar los servicios culturales a la ciudadanía y potenciar museos, archivos y bibliotecas.

También ha apostado por reforzar la programación de los centros culturales, festivales y grandes programas de la Comunidad para avanzar hacia una cultura "más cercana y accesible", con el objetivo, ha señalado, de consolidar Castilla y León como "un gran referente cultural".

En cuanto al Premio Territorio, el jefe del Ejecutivo autonómico ha felicitado a Alimentos de Valladolid, una marca impulsada por la Diputación Provincial hace diez años que, según ha destacado, da visibilidad al trabajo de más de 600 empresas vinculadas al sector agroalimentario de la provincia.

También ha subrayado la importancia de la agroalimentación para Castilla y León y ha defendido que el apoyo a las empresas permita transformar "el orgullo en productos, el orgullo en promoción y el orgullo en oportunidades y en proyección exterior".

En esta línea, ha asegurado que para el Gobierno autonómico la agroalimentación constituye "un sector estratégico" y ha incidido en el objetivo de que Castilla y León sea "la despensa de España y de Europa", así como en la necesidad de que el valor generado por sus producciones contribuya al desarrollo de pueblos y ciudades de la Comunidad.

El tercer reconocimiento, el Premio Personas, ha recaído en la Fundación Red Íncola, cuya labor ha sido destacada por Mañueco por su trabajo dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, abrir oportunidades y contribuir a transformar sus vidas.

El presidente de la Junta ha defendido en este punto el papel del tercer sector como "un gran aliado" de los poderes públicos, al considerar que las entidades sociales conocen sobre el terreno y con detalle las situaciones de necesidad, y ha expresado su compromiso con mantener la colaboración entre la Administración autonómica y estas organizaciones.

Asimismo, ha extendido esa colaboración a las entidades locales y ha asegurado que el trabajo conjunto ha permitido que Castilla y León cuente con un sistema de servicios sociales que ha calificado de "motivo de orgullo y satisfacción" y que, según ha señalado, figura entre los más reconocidos de España.

Mañueco ha citado los datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, según los cuales Castilla y León ocupa la primera posición entre las comunidades autónomas en su valoración del sistema de servicios sociales, con una puntuación que supera en más de dos puntos la media nacional, y ha añadido que el gasto por habitante es un nueve por ciento superior a la media del país.