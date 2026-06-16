Mañueco reivindica el periodismo "libre" y "riguroso" en el acto '25 años de influencia' del diario 'El Confidencial'

Acto '25 años de influencia' del diario 'El Confidencial'. - JCYL

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado el periodismo "libre, riguroso e influyente" en el el acto '25 años de influencia' del diario 'El Confidencial'.

Fernández Mañueco asistido hoy en Madrid a la gala conmemorativa y a la entrega de Premios de Periodismo de Investigación organizados con motivo del 25 aniversario del mencionado diario, en un acto que ha estado presidido por los Reyes.

El primer premio Categoría Nacional ha recaído en 'La Marea' por su reportaje sobre la industria de la gestación subrogada en España; el segundo galardón Categoría Internacional se ha concedido a Aristegui Noticias, por su investigación televisa Leaks; y el tercer premio a la Trayectoria ha sido para Dean P. Baquet, ex director del 'New York Times'.

En este contexto, Fernández Mañueco ha manifestado, en una publicación en 'X', que ha sido un "honor" compartir el acto con los Reyes y con las personalidades asistentes, así como ha puesto en valor el periodismo "comprometido con la verdad y con la sociedad", y ha felicitado a los premiados.