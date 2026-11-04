Mañueco reivindica el potencial gastronómico, turístico y agroalimentario de CyL y su capacidad para generar riqueza

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado el potencial gastronómico, turístico, vitivinícola y agroalimentario de la Comunidad, así como su capacidad para generar oportunidades económicas y fijar población en el medio rural.

"Esta tierra es una potencia en agroalimentación", ha afirmado durante la clausura de la XIV edición de los Premios La Posada de 'El Mundo de Castilla y León', celebrada en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Durante su intervención, Mañueco ha destacado que Castilla y León cuenta con 70 figuras de calidad diferenciadas y que su industria agroalimentaria se encuentra entre las tres más importantes de España.

En este sentido, ha subrayado el papel de agricultores, ganaderos, trabajadores y empresarios en el desarrollo de un sector que transforma los recursos del territorio en oportunidades, sostiene la actividad económica de los pueblos y contribuye a fijar población.

El presidente autonómico también ha puesto en valor el potencial turístico de la Comunidad, con un patrimonio cultural que ha calificado de incomparable, y ha mencionado sus yacimientos, conjuntos históricos, castillos, catedrales, la Semana Santa y el Camino de Santiago, además de su oferta de turismo activo, de naturaleza, gastronómico y enoturístico.

Asimismo, ha destacado el peso del sector vitivinícola, que representa un tercio del valor de las ventas de vinos con denominación de origen en el mercado español y cuyas rutas reciben más de 620.000 visitantes.

Mañueco ha felicitado a los 14 premiados de esta edición y ha reivindicado su apuesta por la calidad, la innovación y el arraigo territorial.

Entre ellos ha citado la fiesta de Astures y Romanos de Astorga (León), que suma 40 ediciones; el restaurante Serrano, también en Astorga; La Fábrica, de Burgos; El Peñalabra, de Cervera de Pisuerga (Palencia), y Las Cabañas, de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), además de los establecimientos de Monarcha, cuyos locales en Madrid y Valencia ha señalado como ejemplo del talento emprendedor leonés.

En el ámbito agroalimentario, ha reconocido la trayectoria de la empresa La Hoja del Carrasco, vinculada al jamón de Guijuelo (Salamanca), con 130 años de historia, así como la actividad de Granjas Redondo, en El Barraco (Ávila), y Zamorana y Nova Chef.

También ha destacado la iniciativa vitivinícola de Bodegas Emilio Moro, de la Ribera del Duero, y ha mencionado a Whisky DYC, Dominio de Chaul y la tonelería Burgos del Rey como ejemplos de la actividad empresarial vinculada al sector del vino y la agroindustria.

Uno de los momentos más emotivos de su discurso ha llegado al recordar a la familia propietaria de Dehesa de los Canónigos, distinguida con el premio a toda una vida, a la que ha trasladado su apoyo tras las muertes del fundador, Luis, y de Iván, Irene y dos de sus hijos en un accidente ocurrido este verano.

"Estamos con vosotros y nos llena de orgullo esa labor que habéis hecho y esa entereza que demostráis día a día", ha trasladado a Mariluz y Belén, a quienes también ha deseado lo mejor para la pequeña Carlota y el resto de la familia.

Por último, Mañueco ha incidido en la necesidad de avanzar sobre la base de la calidad y el compromiso con el territorio y ha agradecido a 'El Mundo de Castilla y León' la difusión de los atractivos de la Comunidad.

"Los productos de Castilla y León tienen tradición, prestigio, calidad, innovación y mucha valentía", ha concluido, antes de reiterar su reconocimiento al trabajo de los profesionales y empresas distinguidos en esta edición.