Mañueco renuncia a "bajar el listón" en Educación porque sería "resignarse"

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha renunciado a "bajar el listón" en Educación porque sería "resignarse" y llevaría al "empobrecimiento educativo", un punto el que ha señalado que igualar a la baja es "facilísimo", pero esta opción no cabe para el Gobierno regional.

"Igualar a la baja es facilísimo bastan dos palabras en el Boletín Oficial del Estado: 'Aprobado general', eso no es lo que queremos, eso no es igualdad no es real", ha defendido Mañueco en la jornada 'Éxito educativo. Toma impulso y no dejes nada pendiente' organizada este lunes en el Monasterio del Prado y dirigida para profesores de la Comunidad.

En este foro, el presidente de la Junta ha insistido en que desde Castilla y León se apuesta por el "esfuerzo, el mérito, la capacidad y reforzar a los estudiantes". "Bajar el listón es resignarse, ese es el camino para llegar al empobrecimiento educativo, no tenemos que bajar el lístón, no debemos resignarnos, el empobrecimiento es la antesala del empobrecimiento económico, social y personal", ha defendido el presidente, quien ha defendido el modelo de la Comunidad y su apuesta por la "equidad".

Fernández Mañueco ha recordado los resultados del informe PISA que situó la educación de Castilla y León a la cabeza, por lo que ha considerado que la Comunidad "tiene mucho que aportar". "Tenemos el sistema más avanzado del país, es un modelo de éxito claro que debemos y queremos exportar", ha señalado.