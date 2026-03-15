Mañueco repite números en Salamanca al sumar cinco procuradores, dos más que PSOE, mientras Vox logra dos

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha repetido números en Salamanca, donde ha logrado cinco procuradores, pero con más sufragios (43,4 por ciento --4,2 puntos más--) y mayor diferencia de votos con respecto a la segunda fuerza.

Una segunda fuerza que vuelve a ser el PSOE, que retrocede en sufragios con respecto a los comicios de 2022 al llegar al 29,16 por ciento, casi medio punto menos.

Tampoco cambia el panorama para Vox, que mantiene su procurador y que gana por encima de las siete décimas.

Por último, la cuarta fuerza política, pero que no le sirve para tener representación, es para la Unión del Pueblo Leónes, que han crecido medio punto, pero muy lejos de las tres principales fuerzas (1,51 por ciento de los votos).

Los resultados, con el 98,64% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 5 72.579 43,04 5 65.277 38,76 PSOE 3 49.170 29,16 3 49.795 29,57 VOX 2 31.630 18,75 2 30.370 18,03



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: