Mañueco respalda el impulso al Puerto Seco de Salamanca como "nudo clave" para el futuro logístico de CyL

Mañueco, junto al alcalde de Salamanca (d) y el presidente de la Diputación (i), Javier Iglesias, en la visita al Puerto Seco de Salamanca.​ - EUROPA PRESS

SALAMANCA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha respaldado el impulso inversor de la Junta en el Puerto Seco de Salamanca para convetirlo en "nudo clave" del futuro logístico de la Comunidad.

Así lo ha señalado durante la presentación de la Plataforma Intermodal Ferroviaria ligada a esta infraestructura, "una gran apuesta por el futuro de Salamanca" que cuenta con una inversión superior a los 22 millones, de los que cerca de 19 han sido aportados por el Gobierno autonómico, lo que supone el 86 por ciento de la inversión.

Se trata de una plataforma con 88.000 metros cuadrados, apta para que operen trenes de hasta 750 metros de longitud, con una capacidad de almacenamiento de hasta 900 TEUs y con un equipamiento pesado que incluye cuatro grandes básculas.

Los estudios previos predicen que cuando esté plenamente operativo, el Puerto Seco moverá alrededor de 700.000 toneladas de mercancías al año, como han indicado durante la presentación de esta.

Mañueco ha indicado en su discurso que éste es "uno de los avances más importantes en la infraestructura del Puerto Seco", que ha hecho, además, que se pueda comprobar que es "una realidad tangible, fruto de la perseverancia y la colaboración". "Y es que cuando todos remamos en la misma dirección, Salamanca mira hacia el futuro con ambición", ha añadido.

Para el presidente regional, esta infraestructura será una "gran herramienta para impulsar a Salamanca como nudo clave de la prosperidad y el progreso".

El Puerto Seco, ha indicado, es una "puerta que se abre para que nuestras empresas compitan mejor y nuestro productos lleguen más lejos".

AVANCES DE LA OBRA

Mañueco ha señalado, además, que la Junta de Castilla y León seguirá "impulsando" el desarrollo del Puerto Seco en 2026. El próximo año, ha apuntado, se mecanizará el área de graneles y se construirán nuevos almacenes para cereales y fertilizantes, un edificio de oficinas y una nave de consolidación de carga.

Del mismo modo, continuará la urbanización de los sectores industriales vinculados al proyecto, con el objetivo de "reforzar" el tejido productivo y "atraer" empresas, de la misma forma que ya se ha hecho en Peña Alta y en los Sistemas Generales del Puerto Seco, con una inversión cercana a los 15 millones por parte de la Junta.

Para terminar, el presidente regional ha vuelto a reclamar al Gobierno de España las actuaciones pendientes para "integrar plenamente a Salamanca en la red de transportes".

De este modo, ha destacado la necesidad de "incrementar el número de frecuencias con Madrid, impulsar las conexiones del Corredor Atlántico, reabrir el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata y finalizar la electrificación de la línea férrea hasta Fuentes de Oñoro".

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, por su parte, ha agradecido a Fernández Mañueco "su empuje constante a los grandes proyectos de Salamanca".

El primer edil ha recordado en su intervención que se acaba de aprobar la licitación de la gestión del Puerto Seco y se espera contar "con un gran operador capaz de mover un elevado volumen de toneladas en el plazo más breve posible". "Estimamos que contaremos con dicho operador a finales del primer semestre del próximo año. Un poco después, en el último trimestre de 2026, estará lista la infraestructura complementaria para graneles, que dará una clara ventaja competitiva a la plataforma", ha apostillado.

Carbayo ha señalado que el Puerto Seco va a ser un "aliado clave" de los empresarios y emprendedores para "internacionalizarse, abrir nuevos mercados y mover mercancías con rapidez, fiabilidad y menores costes".

Además, ha recordado que la plataforma nace conectada comercialmente con los puertos portugueses de Leixões y Aveiro, "que demandaban una infraestructura interior capaz de canalizar su imparable crecimiento". Carbayo ha incidido en que el Puerto Seco "no solo es un entramado de vías, sino un imán de actividad económica", ya que de momento hay dos empresas que se van a asentar en el lugar, como son Tebrio y Campal.

Finalmente ha reivindicado al Gobierno de España "concluir la electrificación de la vía férrea hasta Portugal, que lleva cinco años de retraso".