Mañueco responderá sobre la trama eólica, el reparto de menores, los incendios y los compromisos para Ávila

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, tendrá que responder en la sesión de control del próximo martes, 23 de septiembre, sobre la trama eólica, el reparto de menores no acompañados, los incendios y el cumplimiento de los compromisos anunciados para Ávila.

Así consta en el enunciado de las cuatro preguntas de control que formularán los portavoces de los grupos parlamentarios al presidente de la Junta en el segundo pleno ordinario del periodo de sesiones en el que la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, se dirige al jefe del Ejecutivo para conocer su opinión sobre la trama eólica, a la que la socialista se refiere como "la mayor trama de corrupción de Castilla y León".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, quiere conocer qué planificación ha previsto la Junta para el reparto de menores no acompañados que el Gobierno de España va a trasladar a Castilla y León.

En el caso del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! el 'cara a cara' con el presidente correrá a cargo del portavoz de los leonesistas, Luis Mariano Santos, que preguntará a Fernández Mañueco cómo está ayudando la Junta a los ayuntamientos y las juntas vecinales "ante la catástrofe medioambiental de este año".

Finalmente, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, se dirigirá al jefe del Ejecutivo por el Grupo Mixto para saber si va a cumplir los proyectos y anuncios realizados para la provincia abulense antes de que se produzcan las nuevas elecciones.

A continuación será el turno de las preguntas de control de los procuradores al resto de los miembros del Gobierno que el PSOE ha vuelto a centrar en la gestión, las consecuencias y la respuestas a los incendios registrados este verano en Castilla y León con cuatro de sus siete preguntas a los consejeros.

Así, la viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, ironiza sobre si el género epistolar es la mejor respuesta para quienes han sufrido los incendios y el desalojo de sus pueblos mientras que la abulense Soraya Blázquez quiere conocer cómo justifica la Junta la retirada de los camiones de apoyo nocturno a las cuadrillas de bomberos forestales en la provincia de Ávila.

Los socialistas también quieren conocer la opinión de la Junta sobre el desempeño de los bomberos y bomberas forestales en el seno del operativo de extinción y prevención de incendios forestales, por un lado, y cómo contempla la Junta "la grave situación" que atraviesa el turismo rural en la Comunidad tras los incendios, por otro.

La presencia de profesionales de enfermería en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración, cómo se equipará el transporte escolar de formación profesional al de enseñanza obligatoria y bachillerato y la política en materia de alquiler turístico son los otros tres asuntos que motivan las preguntas de los socialistas a los consejeros.

Por su parte, el Grupo Vox también se hará eco del juicio da la trama eólica que comenzó el lunes 15 para preguntar, en concreto, si la Junta ha calculado el potencial impacto en los presupuestos de las condenas que se puedan dictar.

El Diálogo Social integral anunciado por el Gobierno autonómico y las medidas para frenar el incremento de agresiones al personal sanitario, por un lado, y para blindar la transparencia en la tramitación de autorizaciones para la instalación de parques eólicos, por otro, sustentan las otras tres preguntas de los de Santiago Abascal en la próxima sesión de control.

En el caso del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, los leonesistas pedirán soluciones a los problemas de BUSCyL mientras que los sorianos reclamarán incluir el ida y vuelta de los sábados en la línea de transporte regular de viajeros VACL 045 entre Burgos y Soria y preguntarán por el descenso del número de empresas, autónomos y afiliados en la provincia de Soria.

En el caso del Grupo Mixto el procurador por Valladolid Francisco Igea pregunta a la Junta si considera que el Plan Estadístico 2022-2025, recogido en el Decreto 26/2022 es una fuente de datos fiable mientras que el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, apela al juicio de la trama eólica para preguntar a Fernández Mañueco si va a asumir alguna responsabilidad política.

Cerrará el turno de preguntas de control el procurador no adscrito Javier Bernando Teira que se interesa por las medidas que está impulsando el Gobierno de Castilla y León para proteger la posición de los generadores de datos digitales.