Mañueco se reúne este viernes con las diputaciones por los incendios y el PSCyL asegura que el encuentro "llega tarde"

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, mantendrá una reunión este viernes día 12 de septiembre con los presidentes de las nueve diputaciones de la Comunidad ante la reconstrucción tras los incendios forestales, un encuentro que para el PSCyL "llega tarde y únicamente servirá para que el líder autonómico se haga la foto".

Así lo ha trasladado el secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez, quien solicitará que el Ejecutivo autonómico colabore en la financiación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la institución provincial.

Precisamente, Díaz ha lamentado que este encuentro "llega tarde" y únicamente servirá para que Mañueco "se haga una foto", al tiempo que ha subrayado que las "políticas de improvisación y de la nada más absoluta" de la Administración autonómica han provocado esta situación en la Comunidad.

Frente a ello, ha hecho énfasis en que el PSOE de Castilla y León llega a esta reunión con los "deberes hechos, con propuestas e ideas" para la reconstrucción y para la prevención de cara a próximos años.