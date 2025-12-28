Mañueco revindica su gestión "estable y comprometida" y ve el futuro con ambición frente a la "inestabilidad" nacional

Archivo - El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco - JCYL - Archivo

VALLADOLID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado la "estabilidad" y el "compromiso con la buena política" de su Gobierno al cierre de la actual legislatura y ha defendido su modelo "sereno y responsable" que le ha permitido "avanzar con paso firme" en servicios públicos, empleo y cohesión territorial, frente a un contexto nacional "marcado por la inestabilidad y el ruido".

Mañueco, a través de un escrito remitido a Europa Press, ha subrayado que Castilla y León se encuentra "entre las comunidades mejor valoradas en los principales servicios públicos", y ha recordado que la Comunidad cuenta con "el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo", así como con "los mejores servicios sociales, una atención a la dependencia líder y un sistema sanitario que es medalla de plata a nivel nacional".

"Estos resultados no son fruto de la casualidad, sino del compromiso de miles de profesionales y de una planificación responsable orientada a garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio", ha recalcado el presidente, para quien el avance logrado demuestra que su Gobierno se centra en "lo importante" frente a "la inestabiliad" que, a su juicio, que domina la política nacional.

Mañueco ha destacado la consolidación del crecimiento económico en la Comunidad, que "sigue avanzando en producción industrial, exportaciones y empleo", con "más personas trabajando que nunca" y "los impuestos más bajos de nuestra historia".

Además, ha puesto en valor el dinamismo del tejido productivo autonómico, "líder en energías renovables y con una de las principales industrias agroalimentarias de España", y ha recordado el impulso del Plan de Agroindustria, las nuevas ayudas a la exportación y el refuerzo de la marca 'Tierra de Sabor'. Castilla y León, ha añadido, se consolida también como "referente en sectores estratégicos" como la automoción, la logística, la aeronáutica, la biomedicina, la industria farmacéutica o la ciberseguridad.

De este modo, el presidente ha remarcado el "compromiso con el campo" de su Gobierno y el apoyo "ágil y eficaz" a los agricultores y ganaderos ante situaciones complejas como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, la sequía o la amenaza de la Peste Porcina Africana. Según ha destacado, Castilla y León es la Comunidad que "mejor gestiona los anticipos de la PAC" y la que ha aprobado "las ayudas más elevadas para modernización de explotaciones y relevo generacional".

SERVICIOS PÚBLICOS Y COHESIÓN TERRITORIAL

Mañueco ha apuntado que Castilla y León "no se conforma con los avances logrados" y ha fijado como objetivo "situar a la Comunidad entre las tres mejores de España". Para ello, ha mencionado los progresos en apoyo a las familias y la conciliación, con medidas como el Bono Nacimiento, el Bono Concilia y el Bono Infantil, al tiempo que ha resaltado el aumento del empleo femenino y las políticas activas de igualdad.

En materia de movilidad, ha destacado la gratuidad del transporte en autobús a través de la tarjeta BUSCyL, de la que ya se benefician más de 580.000 personas, con más de 3,5 millones de viajes gratuitos.

Respecto a la vivienda, ha enumerado medidas como las bonificaciones del 20 por ciento en la compra de viviendas públicas para jóvenes, ayudas al alquiler que cubren hasta el 75 por ciento de la renta y la construcción de más de 3.000 viviendas públicas. "Respondemos a una de las principales preocupaciones de los jóvenes y las familias, especialmente en el medio rural", ha subrayado.

El presidente de la Junta ha reiterado que la sanidad pública es "una prioridad incuestionable" y ha recordado que Castilla y León es la Comunidad que dedica "el mayor porcentaje de su presupuesto" a este ámbito y la que "menos recurre a la concertación privada".

Así, ha resaltado las nuevas infraestructuras sanitarias, la implantación de Unidades de Radioterapia y la dotación de helicópteros medicalizados en las nueve provincias, y ha destacado la aprobación de la Ley de Puestos Sanitarios de Difícil Cobertura.

En materia educativa, ha subrayado que la Comunidad "lidera el pódium" nacional y ha ampliado la gratuidad desde los 0 hasta los 16 años, con un aumento de los ciclos de FP y las inversiones en las universidades.

Asimismo, ha destacado el refuerzo de los servicios sociales, "los mejores del país", y el liderazgo en la atención a la dependencia, con la mayor dotación de plazas residenciales públicas y una apuesta "decidida" por la atención en el domicilio, la teleasistencia avanzada y la asistencia personal.

SOSTENIBILIDAD, PATRIMONIO Y MEDIO RURAL

Mañueco ha reivindicado el liderazgo en energías renovables como "una clara ventaja competitiva" y ha incidido en la necesidad de "una mayor inversión del Gobierno de España en redes eléctricas" y un marco normativo que facilite el autoconsumo.

También ha puesto en valor la importancia del patrimonio histórico y la cultura como "una seña de identidad" y un motor del turismo, especialmente del rural, en el que Castilla y León es "líder nacional".

En este ámbito, ha citado medidas como el Cheque Comercio Rural o las ayudas de hasta 3.000 euros para mantener abiertos bares en municipios pequeños, al considerar que "son mucho más que un negocio: son espacios de encuentro y vida para nuestros vecinos".

"Gobernar no consiste sólo en constatar los avances logrados; exige ambición, autocrítica y visión de futuro compartida", ha señalado Fernández Mañueco, quien ha insistido en la voluntad del Ejecutivo autonómico de continuar construyendo "una Castilla y León más próspera, moderna y orgullosa de su enorme potencial".

"Podemos mirar al futuro con confianza y ambición, porque nuestra gestión está avalada por los resultados y por una forma de hacer política seria, estable y centrada en el servicio público, frente al ruido y la inestabilidad que dominan la política nacional", ha zanjado el presidente.