Mañueco y Sen destacan la "colaboración y unidad" de las administraciones y piden colaboració a los vecinos

Sen y Mañueco en Burgohondo. - DEL GBANO CYL

ÁVILA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen, han coincidido en destacar la colaboración entre las administraciones para hacer frente al incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila, al tiempo que se ha pedido a los ciudadanos que colaboren y sigan las instrucciones que les den los alcaldes o los miembros de los Cuerpos de Seguridad.

Fernández Mañueco y Sen han comparecido ante los medios tras visitar este viernes la zona afectada por el incendio de Burgohondo, que en la tarde este jueves obligó a evacuar a los vecinos de la urbanización La Atalaya de El Tiemblo y el complejo del Valle de Iruelas.

Al respecto, el presidente de la Junta ha reconocido que la situación actual "es complicada" por las fuertes rachas de viento que afectan a la zona pero ha apuntado que se están "poniendo todos los medios en una perfecta colaboración, cooperación y unidad" de todas las administraciones, que están luchando "contra el fuego".

Asimismo Mañueco ha subrayado que la principal preocupación "es la garantía de la vida de las personas" que viven en la zona "y también del propio operativo", al que ha agradecido el trabajo que están realizando, a lo que ha añadido que también existe preocupación por el forraje, alimento y agua para el ganado.

Por su parte, Nicanor Sen, quien ha subrayado la colaboración que se ha mantenido entre las instituciones del inicio de un incendio que junto al que afecta a San Martín, en la Comunidad de Madrid, ha obligado a declarar Situación Operativa 3 de Emergencia de interés nacional, una declaración "que es la primera vez que se produce en España".

Asimismo, Sen ha pedido a los ciudadanos que obedezcan las instrucciones que les den "porque no se puede perder tiempo cuando existe la necesidad de llevar a cabo una evacuación", ha aseverado el delegado del Gobierno en Castilla y León, quien ha precisado que "no se puede perder tiempo en discutir".

Nicanor sen ha agradecido el "grandísimo trabajo" que está llevando a cabo el operativo desplegado, ha asegurado que en la reunión del Cecopi se ha acordado la evacuación del área periurbana de la localidad de Cebreros y de Nuevo Pueblo y su diseminado porque "la máxima es salvaguardar la vida de las personas".

Tanto Mañueco con Sen han reconocido la complejidad de la situación porque aunque hay una previsión meteorológico "más favorable" se espera a lo largo de la tarde de este viernes es de fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 50 kilómetros por hora.

El delegado del Gobierno ha precisado que queda pare que el incendio de Ávila se junte con el de Madrid, pero ha pedido ser "positivos" porque se está "trabajando con toda la fortaleza del mundo" para que apagar el fuego que tiene 71 kilómetros de perímetro y que ya ha calcinado 9.000 hectáreas y provocado la evacuación de unas 1.500 personas.

Asimismo, ha explicado que la elevación a la Situación Operativa 3 se debe al "riesgo importante para decenas de miles de personas" además de que fue solicitado por la Comunidad de Madrid, a lo que el presidente de la Junta ha indicado que se tomó una decisión "respaldada por la Junta" que está colaborando con todos los medios disponibles, y ha destacado la "perfecta" coordinación de todos los medios implicados.

"El mensaje es que hay dos incendios que se han unido en la Comunidad de Madrid y hay riesgo de que se una al de Ávila", ha apuntado Mañueco, quien ha apuntado que se tomó la decisión de declarar la Situación Operativa de Emergencia de Interés Nacional, una decisión que "respalda".