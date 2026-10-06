Mañueco sitúa a Castilla y León, ante las cámaras de Comercio, como un lugar "de grandes oportunidades" para invertir

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado este martes que la comunidad es un lugar "de grandes oportunidades para invertir" y establecer "lazos comerciales" por ello, ha señalado, el Gobierno autonómico está del lado de quienes quieren "invertir, crecer o innovar".

Así lo ha expresado Fernández Mañueco en la recepción que ha ofrecido este martes a los participantes en la LIV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO), que se celebra en estos días en Valladolid, cuya institución cameral celebra este año el 140 aniversario.

Fernández Mañueco ha comenzado por dar la bienvenida a una tierra como Castilla y León, que acumula hitos históricos, y posteriormente ha repasado los aspectos en los que destaca que la comunidad ocupa lugares destacados actualmente, como el empleo, la calidad de servicios públicos como "sanidad, educación y servicios sociales" o el crecimiento de la innovación.

"En este dinamismo tienen mucho que ver, sin duda alguna, las cámaras de comercio, los empresarios y los comerciantes, que junto a sus trabajadores, de contrastada cualificación, hacéis que la economía crezca y las sociedades avancen", ha enfatizado el presidente.

El dirigente 'popular' ha destacado en este sentido lo que aportan "día tras día" los empresarios con su "visión y entrega profesional y personal". "Castilla y León somos un lugar de grandes oportunidades para establecer lazos comerciales y una tierra para invertir", ha añadido.

Por eso, ha justificado, el Gobierno que preside está del lado de quienes quieren "invertir, crecer o innovar" en Castilla y León y lo hace "en unos casos con ayudas directas, en otros casos con financiación, con apoyos a la internacionalización o la digitalización, facilitando suelo industrial a bajo precio", algo que ha subrayado que le parece "especialmente relevante".

También ha señalado que las políticas de la Junta buscan hacer "de la vida cotidiana de los empresarios más sencilla, simplificando los procedimientos administrativos y facilitando las iniciativas empresariales".

En Castilla y León, ha concluido, se valora "mucho" la valentía y el talento de los emprendedores y se cree "profundamente en la colaboración público-privada" porque en la comunidad "trabajar juntos forma parte de la buena política, la que genera oportunidades, la que genera bienestar a las personas, la que genera calidad de vida para todos aquellos que viven en nuestro territorio, que viven en cada rincón de esta extensa tierra".