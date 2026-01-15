Mañueco tilda de "tomadura de pelo" la propuesta de financiación del Gobierno de Pedro Sánchez

Alfonso Fernández Mañueco en la Escuela de Enfermería de Palencia. - EUROPA PRESS

PALENCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado de "tomadura de pelo" la propuesta del Gobierno para la reforma de financiación autonómica, antes de insistir en que el nuevo sistema pone en peligro los servicios públicos de la región.

Fernández Mañueco se ha referido al nuevo modelo de reparto autonómico de fondos durante una visita a las nuevas instalaciones de la Escuela de Enfermería de Palencia, donde ha lamentado que Sánchez haya "negociado con Junqueras lo que es de todos" y considera "profundamente injusta" la propuesta que pondrá en peligro la financiación de los servicios públicos, de ahí, ha recordado, el rechazo que han expresado todas las comunidades autónomas, excepto Cataluña.

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico castellanoleonés ha insistido en que es necesaria una propuesta adecuada de financiación autonómica. "Castilla y León ocupa el 19 por ciento del territorio de España, tenemos el 5 por ciento de la población y vamos a recibir el 1,29 por ciento de los fondos. No se trata de ver quién recibe más o quién recibe menos, se trata de que la financiación sea justa", ha insistido.

Finalmente, el presidente de la Junta ha acusado al Gobierno de poner en peligro servicios públicos como la sanidad, la educación, la Universidad, los servicios sociales o la atención a los mayores "a los que tienen derecho todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia", y ha destacado la calidad de los mismos en la región. "Somos los primeros de toda España cuando analizamos la gestión de los servicios públicos", ha sentenciado.