Mañueco y todo su Gobierno recuerdan a las víctimas: "La muerte nunca se espera donde nos está aguardando"

1043837.1.260.149.20260119123107 El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (c), encabeza el minuto de silencio convocado por la Junta de Castilla y León en honor a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz. - Photogenic - Europa Press

VALLADOLID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y todos los consejeros que conforman su Gobierno autonómico han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). "La muerte nunca se espera donde nos está aguardando", ha señalado.

En la puerta de la Presidencia de la Junta y tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario reunido a las 10.00 con el fin de aprobar el Decreto de convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 15 de marzo, el presidente ha encabezado un minuto de silencio en memoria de todos los afectados por el siniestro.

Minutos antes de las 12.00 el presidente ha tomado la palabra para agradecer la presencia de todos los miembros de su Gobierno y empleados públicos de la Junta con el fin de recordar a las víctimas del accidente de este domingo. "La muerte nunca se espera donde nos está aguardado, por todos ellos este minuto de silencio", ha trasladado Fernández Mañueco.

Finalmente, todos los asistentes han roto el silencio con una cerrada ovación en memoria de los fallecidos y afectados por el siniestro en Andalucía.