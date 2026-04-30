Mañueco traslada a Azcón el apoyo y colaboración de la Junta para trabajar por el futuro de CyL y Aragón

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asiste a la toma de posesión de Jorge Azcón Navarro como presidente de Aragón - JCYL

VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha acompañado a Jorge Azcón en su toma de posesión como presidente del Gobierno de Aragón, al que ha trasladado el apoyo y colaboración para trabajar por el futuro de ambas comunidades.

"Querido Jorge, ha sido un placer acompañarte en tu toma de posesión como presidente de Aragón", ha expresado el jefe del Ejecutivo castellanoleonés, para después desearle "mucho acierto y éxitos en esta nueva etapa" al frente del Gobierno de Aragón.