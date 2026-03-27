Mañueco traslada a los dirigentes de Michelin el compromiso de la Junta con el impulso de la industria

Mañueco recibe en la Presidencia de la Junta a la actual presidenta de Michelin España-Portugal, María Paz Robina, y a su próximo sucesor en el cargo, César Moñux. - JCYL

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado este viernes a los dirigentes de Michelin el compromiso del Ejecutivo autonómico con el impulso de la industria en Castilla y León y con la generación de nuevas oportunidades de inversión, innovación y desarrollo en la Comunidad.

Fernández Mañueco ha recibido este viernes en la sede de la Presidencia de la Junta con la actual presidenta de Michelin España-Portugal, María Paz Robina, y con su próximo sucesor en el cargo, César Moñux.

En el encuentro ha participado también el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.