Mañueco traslada al embajador de Argentina en España el cariño de CyL a sus paisanos en el exterior

Fernández Mañueco recibe en la sede de la Junta al embajador de Argentina en España - JCYL

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido este viernes al embajador de la República Argentina, Wenceslao Bunge Saravia, al que ha trasladado el cariño de la Comunidad Autónoma a sus paisanos en el exterior.

En el encuentro celebrado en la sede de la Presidencia de la Junta han participado también el ministro consejero de la Embajada, Sebastián Laino, y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en 'X' Fernández Mañueco ha trasladado el honor de poder recibir en la sede la Junta a Wenceslao Bunge Saravial y ha trasladado el especial cariño de Castilla y León a Argentina, "tierra hermana, unida por historia, raíces y futuro".