Mañueco traslada al embajador de Argentina en España el cariño de CyL a sus paisanos en el exterior

Fernández Mañueco recibe en la sede de la Junta al embajador de Argentina en España
Fernández Mañueco recibe en la sede de la Junta al embajador de Argentina en España - JCYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 12:33
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VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido este viernes al embajador de la República Argentina, Wenceslao Bunge Saravia, al que ha trasladado el cariño de la Comunidad Autónoma a sus paisanos en el exterior.

En el encuentro celebrado en la sede de la Presidencia de la Junta han participado también el ministro consejero de la Embajada, Sebastián Laino, y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en 'X' Fernández Mañueco ha trasladado el honor de poder recibir en la sede la Junta a Wenceslao Bunge Saravial y ha trasladado el especial cariño de Castilla y León a Argentina, "tierra hermana, unida por historia, raíces y futuro".

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