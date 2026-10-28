Mañueco traslada su solidaridad a García-Page y envía un grupo de rescate y varias unidades helitransportadas

Accidente ferroviario en Urda - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido una conversación con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para trasladarle la solidaridad de la Comunidad y poner a su disposición recursos de Emergencias y sanitarios tras el accidente sufrido por el choque de dos trenes en el municipio de Urda (Toledo).

Fernández Mañueco ha ofrecido formalmente este apoyo al Ejecutivo castellano-manchego con el fin de colaborar en la atención de los afectados y en las tareas requeridas tras el suceso.

Ante esta situación, el Gobierno autonómico de Castilla y León ha movilizado al Grupo de Rescate y Salvamento, así como a varias unidades sanitarias helitransportadas, cuyos medios y asistencia se encuentran a disposición de la Comunidad vecina para intervenir en todo aquello que resulte necesario.