Mañueco a UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila: "Están todos juntos en el Grupo Mixto, merece una seria reflexión"

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León y jefe del Ejecutivo en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado este martes a las tres formaciones que integran el Grupo Mixto --UPL, con tres procuradores, y Soria ¡Ya! y Por Ávila, con uno cada una-- han pasado a formar parte del mismo grupo de los minoritarios cuando en la anterior legislatura las dos primeras consiguieron conformar un grupo propio con tres representantes cada una. "Les sugiero cambiar de estrategia", ha sugerido.

"Hoy están todos juntos en el Grupo Mixto, soy respetuoso pero creo que merece una serena reflexión, les invito a ello", ha aconsejado Fernández Mañueco en su respuesta agrupada a los portavoces de los tres partidos políticos que votarán en contra de la investidura del dirigente 'popular'.

Fernández Mañueco ha reprochado una vez más las "políticas del victimismo, del agravio y de la confrontación territorial" que, a su juicio, llevan a cabo las formaciones de carácter localista y ha aclarado que en su caso representa a todos a ciudadanos de una Comunidad Autónoma "asentada y consolidada" e integrada por nueve provincias "igual de importantes".

"¿Victimistas? No, víctimas", ha vuelto a responder Ángel Ceña a lo que Pedro Pascual ha añadido que el objetivo de su partido es acabar con los desequilibrios territoriales en Castilla y León tras lo que ha pedido a Fernández Mañueco que ubique en Ávila el nuevo centro de emergencias de Castilla y León.

"Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y no es eficaz ni solidario luchar solo por los intereses de una provincia al margen de las demás", ha considerado el candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta que ha insistido en que no es posible avanzar con un relato de "idealización de tiempos pasados que no volverán" ni con un "catastrofismo muy pesimista", tras lo que ha vuelto a reivindicar el futuro de las nueve provincias.

Dicho esto, el dirigente 'popular' ha tendido la mano a los tres partidos políticos que integran el Grupo Mixto en la nueva legislatura y se ha mostrado abierto a estudiar todas las demandas que puedan formular y que sirvan para lograr un mayor equilibrio y cohesión en todo el territorio de la Comunidad.

Respecto a las críticas concretas de Por Ávila a la poca relevancia de los incendios en el discurso de Fernández Mañueco, el interpelado ha asegurado que conoce y hace suyos el dolor de las personas afectadas por los grandes incendios registrados en Castilla y León el pasado verano y ha pedido que estos asuntos salgan del 'rifirrafe' partidista.

"Conozco y hago míos el sufrimiento y la desesperación y la rabia vividas en esos atroces sucesos; entiendo y comparto el dolor de las personas afectadas por esos incendios, por eso creo que no es positivo que se ponga en tela de juicio el sentimiento de dolor que tenemos los que tuvimos que afrontar esa responsabilidad", ha aseverado Fernández Mañueco que no ve justo "hacer leña de una tragedia y de una desgracia material y humana que duele a todos". "A mí el primero", ha apostillado.