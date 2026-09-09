Mañueco ve la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de Salamanca como "referente en transferencia de conocimiento"

SALAMANCA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado este miércoles el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca, donde ha subrayado la aportación de la institución regional de ocho millones de euros entre 2025 y 2026, a través del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, para hacer realidad este proyecto.

El nuevo edificio es un "elemento básico del Campus Agroambiental" que ha impulsado la Universidad de Salamanca junto con otras entidades de su entorno y que albergará provisionalmente los nuevos estudios de Veterinaria, hasta que su sede esté terminada.

Durante su intervención, Mañueco ha destacado, además, que las nuevas instalaciones serán "una referencia en la transferencia de conocimiento a los sectores agrícola y ganadero y en la colaboración institucional". En este sentido, ha señalado que conforman un "completo ecosistema con la participación de la incubadora biotecnológica ABIOINNOVA del Ayuntamiento de Salamanca, el Centro de Transferencia del Conocimiento al sector primario de la Diputación Provincial y el futuro Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA) del CSIC".

Este nuevo Campus Agroambiental de Salamanca, ha subrayado el presidente, está concebido "como un espacio de formación, investigación y transferencia de conocimiento vinculado especialmente al sector primario". La nueva Facultad acoge también, como ha señalado por su parte el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, los grados de Ciencias Ambientales e Ingeniería Agrícola y sus correspondientes másteres.

Fernández Mañueco ha señalado, por otra parte, que la puesta en marcha de los estudios de Veterinaria supone un "avance decisivo para la Universidad de Salamanca, para la provincia y para el conjunto del sistema universitario de Castilla y León, así como un hito académico, social e institucional fruto del esfuerzo de muchas partes".

CUBIERTAS TODAS LAS PLAZAS

Veterinaria ha comenzado con todas las plazas ofertadas este año, 90, copadas, además de haber recibido más de solicitudes, como ha indicado en su discurso el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado.

El presidente ha puesto en valor a la Universidad de Salamanca como "fuente de conocimiento, prestigio y orgullo para Castilla y León" desde hace más de ocho siglos, así como su "papel como puerta al futuro, la innovación y el desarrollo". Asimismo, ha destacado que es actualmente una de las mejores situadas dentro del sistema universitario público de la Comunidad, un liderazgo sustentado en su presencia continuada en los principales rankings globales, su diversificación y su rendimiento investigador.

En los últimos siete años, Mañueco ha recordado que "la Universidad de Salamanca ha incrementado un once por ciento el número de alumnos y un 3,5 por ciento su personal" y ha vinculado este crecimiento, en buena medida, a "las políticas de apoyo desarrolladas por el Gobierno autonómico" desde que es presidente y "al incremento del 35 por ciento de la financiación recibida por la USAL respecto a 2019".

Este respaldo, ha añadido, "continuará con otros 43 millones de euros que la Junta invertirá hasta 2031 en la USAL dentro del Plan de Inversiones suscrito con las universidades públicas de la Comunidad, que incluye, entre otras actuaciones, la futura Facultad de Veterinaria".

Tal y como ha señalado Mañueco, la Junta mantiene, entre sus objetivos, "seguir impulsando el talento de Castilla y León y mejorar las oportunidades para los jóvenes, favorecer la generación de empleo de calidad y la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo y social, así como reforzar la relación entre universidad y empresa y promover ecosistemas innovadores vinculados a los sectores estratégicos de la Comunidad".

Además, ha dicho, reducirá las tasas universitarias, incrementará las becas y apoyará estructuras de investigación de excelencia. El sistema universitario de Castilla y León cuenta con "más de 103.000 estudiantes y emplea a más de 16.400 personas", donde se incluyen el personal investigador y de apoyo a la investigación, como ha recordado el presidente. Ha indicado también que la actividad de las universidades públicas contribuye a "crear o mantener más de 20.000 empleos a tiempo completo y representa el 1,7 por ciento del PIB de la Comunidad".

Fernández Mañueco ha avanzado, además, que, tras la publicación de las bases el pasado mes de julio, en los próximos días se publicará la convocatoria con los detalles sobre la forma, los lugares y los plazos para solicitar la gratuidad de la primera matrícula del primer curso para los alumnos empadronados en Castilla y León.