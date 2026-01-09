Mañueco ve en el nuevo modelo de financiación el "mayor ataque de Sánchez a CyL": "Ni es justo, ni atiende al ciudadano"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una foto de archivo. - Nacho Valverde - Europa Press

VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ve en el nuevo modelo de financiación autonómico, "el mayor ataque que Castilla y León ha sufrido del Gobierno de Sánchez", para zanjar que "ni es justo, ni atiende al territorio, ni al ciudadano".

Durante su intervención tras la firma de un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Medina de Rioseco (Valladolid), el jefe del Ejecutivo castellanoleonés ha incidido en que la propuesta que ha presentado hoy la ministra de Hacienda y vicepresidenta, María Jesús Montero, demuestra que Castilla y León "no entra en los planes de futuro del Gobierno de Sánchez".

"Castilla y León tiene el 20 por ciento de la superficie del país y el cinco por ciento de la población y vamos a recibir apenas el uno por ciento de los nuevos fondos. Esto tiene un nombre, es el mayor ataque del Gobierno de Sánchez a la comunidad autónoma de Castilla y León", ha reiterado.

Para Mañueco el debate no debe ir "nunca en si unos tienen más que otros", sino que la financiación debe servir "para que los servicios públicos se sirvan con la misma calidad a todas las personas" con independencia del territorio en el que vivan.

"Esta propuesta ni es justa, ni atiende al territorio y lo que es más preocupante, no atiende a las personas que viven en el territorio y solo atiende a unos intereses partidistas", ha zanjado.