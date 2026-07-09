La maratón nocturna de PUFA reunirá mañana viernes dos de las propuestas más extremas del cine de terror actual

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid - PUFA (Pucela Fantástica) reservará la noche del viernes para una de las citas más reconocibles de su programación. La tradicional maratón nocturna volverá a reunir a los aficionados al género con una doble sesión integrada por Frankie, Maniac Woman y Pinocchio Unstrung, dos producciones que comparten el gusto por el terror más desatado, el humor negro y los efectos prácticos. La sesión contará además con promociones especiales para los asistentes y distintas acciones que convertirán los Cines Broadway en el punto de encuentro de los seguidores más fieles del festival.

La maratón comenzará a las 22.00 horas en los Cines Broadway con Frankie, Maniac Woman, segundo largometraje del franco-estadounidense Pierre Tsigaridis, que tras su paso por festivales como FrightFest o Chattanooga vuelve a combinar el terror con la sátira social. La película, que tendrá su premier española en PUFA, sigue la espiral de violencia de una aspirante a cantante marcada por los traumas y la obsesión por la imagen hasta convertirse en una insólita asesina en serie, dando forma a un slasher tan sangriento como incómodo.

A continuación llegará Pinocchio Unstrung, nueva entrega del Twisted Childhood Universe dirigida por Rhys Frake-Waterfield, responsable de Winnie the Pooh: Miel y sangre. La película, que celebrará en PUFA su premier española, ofrece una relectura macabra del clásico de Pinocho con abundante gore, efectos prácticos y humor negro, además de contar con Richard Brake al frente del reparto y la voz de Robert Englund como Pepito Grillo.

LAS NUEVAS MIRADAS DEL CINE DE TERROR

La programación del viernes comenzará a las 12:00 horas en el Espacio Seminci con la mesa redonda Las nuevas miradas y lenguajes en el cine de terror: más allá de Backrooms, en la que participarán los integrantes del pódcast CineActual. El encuentro abordará cómo Internet, los videojuegos, las redes sociales y la cultura digital están transformando la forma de concebir el cine fantástico y las influencias de una nueva generación de cineastas que dialoga tanto con los grandes clásicos como con los nuevos imaginarios nacidos en la red.

El resto de la programación de la jornada se abrirá a las 16:15 en el Auditorio Fundos Forum con la proyección especial de Horror and Love, documental de Joaquín Oristrell que narra la historia de Cristina y David, dos apasionados del terror que convirtieron su afición compartida en Horrorland, uno de los parques temáticos dedicados al género más importantes de Europa. Presentada en festivales como Sitges y Málaga, la película propone un retrato íntimo sobre la pasión, la creación y la capacidad de convertir un sueño en realidad.

La sección Aquelarres ofrecerá en el mismo espacio a las 18:00 horas Cuántica Rave, del sevillano Paco Campano, una inclasificable comedia musical de ciencia ficción ambientada en el año 2666 que combina space opera, humor absurdo y espectaculares efectos prácticos. Seleccionada en el Festival de Málaga y ganadora de cinco premios en el Miami International Sci-Fi Film Festival -incluido el de mejor película-, Cuántica Rave reivindica la imaginación y el riesgo dentro del cine fantástico español.

La jornada continuará en los Cines Broadway a las 20:15 horas con Aquel último tiburón, documental dirigido por Víctor Matellano y Ángel Sala que recupera uno de los episodios más singulares de la historia de la distribución cinematográfica en España: el estreno de la producción italiana L'ultimo squalo como una falsa tercera entrega de la saga Tiburón y la posterior batalla legal con Universal. El filme, concebido como un homenaje a la serie B y al fenómeno de la sharksploitation, cuenta con testimonios de algunas de las principales figuras del cine fantástico europeo.

INVITADOS DEL VIERNES

La programación del viernes contará además con la presencia de varios invitados vinculados a las proyecciones de la jornada. El director Víctor Matellano acompañará la presentación de Aquel último tiburón, mientras que Paco Campano hará lo propio con Cuántica Rave. También participará en las actividades del festival la actriz Veki Velilla, integrante del reparto del cortometraje Montecarlo 67 y miembro del jurado de la Sección Oficial.

PUFA agradece el respaldo de las entidades y empresas que hacen posible esta tercera edición. El festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid City of Film, Valladolid Film Commission, Helios, Cines Broadway, Prometeo Escultura, Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS), así como con la financiación del programa Nos impulsa de la Junta de Castilla y León y con la colaboración de Fundación SGAE.