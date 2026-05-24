La V Marcha Contra el Cáncer de Cigales (Valladolid) reúne a cerca de 500 participantes

La V Marcha Contra el Cáncer de Cigales reúne a cerca de 500 participantes - AYUNTAMIENTO DE CIGALES

VALLADOLID 24 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Cigales ha celebrado en la mañana de este domingo su V Marcha Contra el Cáncer, una cita solidaria que ha reunido a cerca de 500 participantes entre inscritos y colaboradores.

El evento ha contado con la presencia de la concejal de Cultura, Turismo, Enoturismo y Asociaciones, María del Val, y el concejal de Deportes, Gregorio Díez, así como la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Cigales, Pilar Caballero; el vicepresidente de la AECC Valladolid, Pepe Rebollo; el tesorero provincial, Juan Hernández, y el coordinador territorial, Arturo Vizcaíno, quienes han sido los encargados de inaugurar oficialmente la marcha.

Bajo el lema 'Cigales en marcha contra el cáncer' los participantes han recorrido, tanto a pie como en bicicleta, el trayecto comprendido entre la plaza Mayor y el paraje del Teso Blanco, para regresar posteriormente al centro de la localidad en un ambiente "marcado por la solidaridad y la convivencia", según ha detallado el Ayuntamiento del municipio en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras la marcha, la jornada ha continuado con diversas actividades lúdicas y deportivas, entre ellas una 'masterclass' del grupo local de zumba, además de talleres infantiles y pintacaras para los más pequeños.

Como broche final, la plaza Mayor de Cigales ha acogido una fiesta 'Holi', que ha llenado de color, música y diversión el corazón del municipio y ha puesto el cierre a una jornada benéfica marcada por "la alta participación y el compromiso ciudadano en la lucha contra el cáncer".