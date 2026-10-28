La Marcha contra el Cáncer de Salamanca defiende los hábitos de vida saludable en la prevención de la enfermedad. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca, junto al Ayuntamiento de la capital, organizarán el próximo 22 de noviembre la ya tradicional XII Marcha contra el Cáncer con la que quieren defender los hábitos de vida saludable en la prevención de la enfermedad.

En la mañana de este miércoles, la concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca, Vega Villar, ha dado la bienvenida a los organizadores, patrocinadores y colaboradores de la Marcha y ha mostrado la disposición del Consistorio para apoyarla.

Para seguir aumentando la supervivencia en cáncer, además de invertir en investigación, es necesario el compromiso de toda la ciudadanía para fomentar hábitos de vida saludable, ha asegurado Villar durante la presentación, los cuales son fundamentales en la prevención del cáncer ya que alrededor de un 40 por ciento de los casos de cáncer se puede evitar con la adopción de estas medidas.

Como ha explicado durante la presentación de la Marcha el presidente de la AECC en Salamanca, Ángel Losada, se trata de una de las acciones "de mayor alcance social de la organización" ya que, además de reunir a miles de personas, "permite visibilizar al impacto real del cáncer".

Losada también ha puesto en valor algunos de los proyectos que la asociación desarrollará en Salamanca, como es el 'Espacio Abierto', "un lugar en el que primará la atención integral de las personas afectadas por la enfermedad y sus familiares".

La marcha cuenta con el patrocinio de Caja Rural, El Corte Inglés, Unicaja, Scottex, Solán de Cabras, CEOE CEPYME, Grupo Andrés y CGB Informática y la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, además de colaboraciones de entidades implicadas.

Desde la AECC de Salamanca recuerdan que en la provincia hay 2.468 personas que han sido diagnosticadas de cáncer en 2025. La asociación ha defendido una atención centrada en cada persona, capaz de responder a todas las dimensiones de la vida que pueden verse afectadas por la enfermedad.

La organización solicita una atención más humana e integral para que la persona con cáncer se sienta cuidada más allá del tratamiento; que disponga de información clara para comprender lo que ocurre y participar activamente en las decisiones sobre su proceso; que encuentre espacios accesibles y acogedores para ella y su familia, además de sentirse escuchada por profesionales con los que pueda establecer una relación de confianza. Un total de 1.374 personas fue atendido a través de los servicios y los profesionales de la organización en Salamanca.

Como ha explicado este miércoles la gerente, Ana Suárez, el inicio de la Marcha será en la zona de la iglesia del Arrabal y finalizará en la Plaza Mayor. Tendrá una distancia de seis kilómetros, discurrirá por las calles salmantinas, es apta para todos los públicos y accesible el cien por cien del recorrido.

La inscripción, cuyo precio es de ocho euros con camiseta incluida, se podrá realizar de manera presencial en El Corte Inglés, desde el 9 de noviembre, en horario de 11.00 y 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, hasta el 21 de noviembre, antes del inicio de la marcha en el stand ubicado en la salida o a través del código QR que se adjunta en los carteles.

Una vez más, la marcha contará con actividades de animación. En la zona de salida estará el periodista Félix Rivas, durante el recorrido se situarán los DJ El Rubio y Pisot y la charanga Crock and Roll y a la llegada a la Plaza Mayor se disfrutará del concierto de la banda Vinilo.

En la zona delantera del escenario habrá un espacio reservado para personas en silla de ruedas y la asociación ASPAS facilitará la interpretación en lengua de signos. Además, a lo largo del recorrido estarán repartidas las más de 100 personas voluntarias que participan en la señalización y los avituallamientos.

De forma voluntaria, el Regimiento de Ingenieros Número 11 de Salamanca habilitará las carpas de información y venta en la zona del Arrabal. Aquellas personas interesadas en realizar voluntariado en la Marcha todavía pueden apuntarse a través de la web de voluntariado de la asociación.