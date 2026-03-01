Una 'marcha lenta' de coches pedirá este domingo que se recupere el tren directo entre Burgos y Madrid - SOCIBUR

BURGOS, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una 'marcha lenta' de coches a 60 kilómetros por hora (km/h) en caravana recorrerá la A-1 desde Burgos capital hasta Lerma con el objeto de reivindicar la reapertura de la línea ferroviaria Madrid-Aranda de Duero-Burgos, conocida como el 'tren directo', que quedó "suspense" desde que en 2011 una máquina bateadora quedase sepultada en el túnel de Somosierra.

Se espera la asistencia de casi 300 coches (con banderillas y cartelería), casi 30 de ellos serán coches históricos y dos autobuses fletados al efecto para los ciudadanos que quieran apoyar y no puedan desplazarse en vehículo particular, según ha detallado la Sociedad Civil Burgalesa (SOCIBUR) a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La marcha saldrá desde la capital burgalesa a las 11.00 horas y bajará por toda la calle Vitoria hasta el Cid, pasando puente y por Calle Valladolid hasta Plaza Vega con dirección Calle Madrid y subiendo por zona comercial salir a Autovía dirección Lerma.

Una vez en Lerma se procederá a la lectura de un manifiesto sobre las 12.00 horas en la Plaza mayor, si bien la caravana vovlerá de nuevo a Burgos en marcha lenta hasta la altura del Hotel Landa Palace, donde quedará disuelta la marcha de forma oficial.

El motivo de esta marcha es demostrar la necesidad de que esta infraestructura se reabra para que Burgos y su provincia, al igual que toda España, prospere.