Marcos Giralt convierte 'Los ilusionistas' en una "autopsia familiar sobre la memoria, heridas y afectos heredados"

El autor Marcos Giralt Torrente, en la presentación de su libro 'Los Ilusionistas' en la Feria del Libro de Valladolid. - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ganador del XV Premio Francisco Umbral al Libro del Año, Marcos Giralt Torrente por 'Los Ilusionistas', ha reflexionado este martes en la Feria del Libro de Valladolid sobre la temática de su obra, que ha apuntado que gira sobre los "relatos, silencios y versiones de un mismo pasado" sobre los que se construye "toda familia".

Según la organización de la Feria, 'Los ilusionistas', Marcos Giralt Torrente hace una "autopsia de la memoria de su familia y la convierte en una exploración literaria donde las fotografías, las cartas, las omisiones y los silencios pesan tanto como los propios recuerdos".

El autor ha presentado la novela en un encuentro con lectores, moderado por el director de El Mundo de Castilla y León y del Diario de Valladolid, Pablo R. Lago, en el que se han podido acercar a un libro "íntimo" que reconstruye la historia de la rama materna del autor, encabezada por Gonzalo Torrente Ballester, Josefina Malvido y sus cuatro hijos, "los cuatro ilusionistas", pero que "rehúye deliberadamente del retrato biográfico de su abuelo, el célebre escritor gallego, para centrarse en las grietas emocionales, las relaciones familiares y las vidas que permanecieron durante años en segundo plano".

"Lo importante en la novela no es mi abuelo, sino la familia", ha defendido Giralt Torrente, quien añadió que "este libro se habría escrito exactamente igual" si su abuelo "hubiese sido carnicero, financiero o viajante de comercio".

"Por desgracia, tengo que acarrear con la relevancia pública de mi abuelo y es un peso muerto", lamentó, mientras manifestó que eso le llevó a utilizar iniciales para muchos de los personajes reales del relato. "Quería evitar que el apellido eclipsara el verdadero centro emocional de la novela", ha apostillado.

Uno de los "grandes ejes emocionales del libro" son las mujeres de la familia, como la madre y las tías. Giralt Torrente "detiene especialmente la mirada en ellas, en sus gestos cotidianos, en su manera de vestir, en los pequeños detalles que revelan una personalidad o una forma de estar en el mundo". Y fue su madre, según afirmó, sobre la que "más le costó escribir".

"La literatura tiene que ser una investigación de la condición humana, con sus luces y sus sombras", sostuvo el escritor.

Giralt Torrente reconoció que no encontró en esa investigación sobre su familia ningún pasaje que estuviera oculto o ocultado, entre otras razones, tal y como explicó, porque procede de "una familia de narradores orales", donde la identidad familiar siempre se transmitió a través de historias.

Señaló que gran parte del material emocional de 'Los ilusionistas' lo conocía desde niño y que las cartas familiares incluidas en el libro no le descubrieron grandes secretos ocultos, sino que le permitieron confirmar muchas historias escuchadas durante años. "Constaté más que descubrí", resumió.

El autor reflexionó también sobre cómo vivió de niño crecer rodeado de artistas y escritores. Señaló que entonces no era plenamente consciente de la "singularidad y rareza" de aquel entorno porque para él formaba parte de la normalidad cotidiana.

"Cuando eres niño no quieres que tu vida sea muy distinta a la de los demás y a mí me incomodaba ver cierta diferencia en mis padres, en su forma de vestir o de vivir", ha expresado Giralt, que remarcó durante el encuentro que la familia ha sido "siempre el territorio natural desde el que explorar literariamente el mundo".