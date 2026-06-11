Marea Blanca de Salamanca pide a Sanidad "aumentar las plantillas y adecuar los espacios" para reducir listas de espera

Los portavoces de la plataforma en defensa de la Sanidad Pública en Salamanca, Regina Moreiro (izda), Isabel Gómez (c) y Emilio Ramos. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Marea Blanca del domingo 14 de junio se manifestará por las calles de Salamanca para pedir a la consejería de Sanidad "aumentar las plantillas y adecuar los espacios" para disminuir las listas de espera.

Además, han exigido al consejero la "reorganización de cupos y zonas, y el fin de los conciertos", como puntos más destacables que los han llevado a convocar la manifestación.

La protesta de este domingo se produce, señalan, tras conocer las cifras oficiales de la Junta de Castilla y León que señalan que el Hospital de Salamanca el que más pacientes tiene esperando para una cita en la comunidad.

Para paliar estos datos, han apuntado los organizadores, la consejería "solo da una solución, la autoconcertación y los contratos para la sanidad privada con los que, en el último año, desde abril del 2025 hasta hoy, en Salamanca se han gastado 3,3 millones para bajar las listas de espera sin obtener ningún resultado".

Los organizadores de la Marea Blanca han lamentado que la plantilla del centro médico universitario de Salamanca, único de nivel cuatro en Castilla y León, se otorga por la "población de la provincia y no tienen en cuenta que el Hospital es referencia para otras provincias".

Este hecho provoca que aumenten las listas de espera al no tener suficientes trabajadores, aunque los organizadores de la protesta han asegurado, además, que también "falta organización en algunos servicios hospitalarios", aunque han subrayado que la única que "tiene capacidad de aumentar la plantilla y adecuar los espacios para lo que está pendiente es la consejería de Sanidad".

En la provincia de Salamanca, como ha indicado una de las portavoces de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública en Salamanca, Isabel Gómez, "en estos momentos tenemos más de 30.000 pacientes con un problema de salud sin resolver y esperando en un buzón administrativo", donde señalan que "meten las peticiones de los pacientes para ser vistos, intervenidos o para hacer alguna prueba".

Además, ha añadido que para una primera consulta hay una lista de espera de "22.282 pacientes en Salamanca", 6.040 para una intervención quirúrgica y 4.600 para una prueba o técnica diagnóstica. "El hospital de Salamanca es el hospital que más pacientes viene esperando fecha para una cita" ha añadido Gómez.

Al respecto, ha indicado que en Castilla y León hay 44.588 pacientes esperando una primera consulta, de los cuales "el 50 por ciento están en el Hospital de Salamanca".

Los datos de la Consejería de Sanidad que han puesto sobre la mesa los miembros de la Plataforma son la media de espera para ser intervenido, que es de 92 días, para una consulta, 88 días; para una resonancia magnética, 115 días y para una ecografía, 180 días.

UROLOGÍA, OFTALMOLOGÍA Y TRAUMATOLOGÍA

La organización de esta nueva Marea Blanca ha señalado que las tres especialidades con más listas de espera son, por este orden, urología, oftalmología y traumatología.

En cuanto al medio rural, desde la Plataforma han lamentado que haya pueblos "donde las visitas de los médicos han pasado de tres días a la semana a un día a la semana o incluso con semanas que no hay visita ningún día, lo que obliga al paciente en muchos casos a recorrer kilómetros para obtener una atención sanitaria".

Los organizadores de la protesta han querido dejar de lado las huelgas médicas como excusa del aumento de las listas de espera, ya que "las protestas de los profesionales son de este año, de enero, y el contrato con la sanidad privada se ha producido porque llevan años de listas de espera", ha indicado Isabel Gómez.

Por último, los organizadores han reconocido sentirse "satisfechos" con el apoyo que están recabando en las semanas previas a la marcha del domingo, a pesar de que "es un día muy malo por el puente en Salamanca, pero no teníamos otro día y sabemos que la persona que vaya irá con ganas y voluntad, y el que no vaya, nos ha llegado que lo lamentará" como ha indicado Emilio Ramos.

Ramos, además, ha subrayado cómo, en esta ocasión, el apoyo mayoritario viene "de los ciudadanos, no de las asociaciones o los partidos. Es una reivindicación que viene de abajo hacia arriba".