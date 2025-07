Margarita Robles no teme nuevos casos de corrupción del Gobierno: "Hay que ser implacables, tolerancia cero"

SALAMANCA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado en Salamanca no temer que vuelvan a surgir informaciones que señalen nuevos casos de corrupción y a nuevas personas dentro del Gobierno: "Temor ninguno, al contrario, yo creo que debemos tener muy claro que con la corrupción hay que ser implacables, tolerancia cero. Y lo bueno es que dejemos trabajar a la UCO y a los jueces para que cualquier responsabilidad, cualquier indicio que pueda haber se investigue hasta el final", ha subrayado.

Robles, que ha acudido al Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 de Salamanca, en el acuartelamiento 'General Arroquia' de Salamanca para imponer medallas conmemorativas de las operaciones con motivo de la DANA 2024, ha indicado, además, que lo único que pide es "colaboración máxima para que todo el mundo que tenga conocimiento de alguna actuación, lo ponga en conocimiento de las autoridades competentes".

Por otro lado, la ministra de Defensa ha querido romper una lanza contra el machismo: "Creo que este país y las mujeres de este país no merecemos ni conductas, ni comportamientos machistas, ni expresiones machistas. Así que creo que los mensajes de ayer son muy claros, tolerancia cero contra la corrupción y tolerancia cero contra el machismo. Y al mismo tiempo una llamada, casi un grito, si se me permite, al respeto y a la tolerancia en los debates dentro del Congreso y el Senado".

Al respecto, Robles ha indicado que el tono de los discursos que se escucharon este miércoles en el Congreso de los Diputados "no es un buen ejemplo". "Yo creo que el Pleno tenía un objetivo clarísimo, que era mostrar que todos estamos contra la corrupción y contra el machismo", ha añadido.

Sin embargo, la ministra ha incidido en que no son necesarios los insultos y las descalificaciones personales. "Los ciudadanos no quieren ver a sus representantes públicos insultándose y allí creo que se pasaron muchas líneas. Por ejemplo, en la actuación del señor Feijóo al insultar a la familia del presidente del Gobierno". "Se puede ser muy duro en la crítica, se pueden exigir responsabilidades políticas, pero ahora hay unos límites que no debemos pasar y desgraciadamente en los últimos tiempos estamos acostumbrados a que, tanto en el Congreso como en el Senado, no oímos más que insultos", ha lamentao Robles.

Por último, la ministra de Defensa también ha dado su versión tras ser interpelada por la razón para no levantarse tras el discurso de Patxi López: "Yo, a veces, soy más expresiva y otras menos. Eso no importa. Creo que el debate de ayer fue un debate interesante, pero muy bronco en las formas y esa es mi llamada. Que, por favor, seamos todos más respetuosos en las críticas que haya que hacer, pero con respeto. Y por supuesto creo que Patxi López estuvo muy bien", ha finalizado.