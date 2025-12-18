María del Carmen Iglesias encabeza la lista "de consenso" del PSOE de Ávila

ÁVILA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Ávila ha aprobado la propuesta de candidatura con la que los socialistas abulenses concurrirán a las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 y que estará encabezada por María del Carmen Iglesias Parra.

La propuesta la ratificará hoy la Comisión Autonómica de Listas y mañana el Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León, "un proceso que refuerza la unidad interna, la solidez del proyecto socialista y el respaldo colectivo a una candidatura construida desde el consenso y el compromiso con Ávila", detalla la formación a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Una lista que representa "la renovación, el compromiso con nuestra tierra y la voluntad firme de abrir una nueva etapa política en la Comunidad, poniendo fin a casi cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular".

La candidatura del PSOE de Ávila se construye "desde lo local y desde el territorio", añaden. A la mencionada María del Carmen Iglesias Parra, el acompañan como dos, Iván Zazo de la Cruz y, en tercer lugar, Natalia Torrecilla Perrino. La lista la completan, por orden, Celestino Romo Suárez, Victoria de la Fuente Aparicio, Juan Carlos del Bosque Portero y María Beltrán Villaclavo.

En palabras del secretario general del PSOE de Ávila, Carlos Montesino, la lista "es el reflejo de un partido unido, fuerte y comprometido con su provincia, que cree en el municipalismo y en la política útil para mejorar la vida de la gente".