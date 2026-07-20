María José Llergo actuará en Palencia en el marco de las Fiestas de San Antolín

Archivo - La cantante María José Llergo actúa durante su concierto en las Noches del Botánico de Madrid, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, a 10 de julio de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALENCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante María José Llergo actuará el domingo 30 de agosto en la Plaza Mayor de Palencia dentro del programa de las Fiestas de San Antolín, donde presentará su nuevo proyecto, 'El Juego'.

El Ayuntamiento de Palencia ha informado, en un comunicado recogido por Europa Press, sobre este concierto y ha subrayado que Llego es "una de las artistas españolas con mayor proyección del momento".

Con una voz personal, la artista de Pozoblanco estará por primera vez en la capital palentina para presentar en directo su nuevo proyecto artístico, 'El Juego', en el que presenta "un espectáculo diseñado para romper límites, reconectar con la raíz y celebrar la libertad artística en su estado más puro".

"El Juego Tour es una gira donde la música quiere jugar siempre porque no quiere morir nunca. Sobre el escenario, la experiencia cobrará vida a través de una formación vibrante donde batería y teclados se entrelazan con la voz de María José para crear una atmósfera única e irrepetible", ha aseverado el Consistorio.