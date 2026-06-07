Martín Llade reflexiona en Valladolid sobre memoria, música e historia con su libro 'El último concierto de Viena' - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

VALLADOLID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Valladolid ha acogido este domingo la presentación del libro 'El último concierto de Viena', del periodista y divulgador musical Martín Llade, publicado por Ediciones B, en un acto que también ha contado con la participación del poeta y escritor Carlos Aganzo y el director de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, Ernesto Monsalve, y en el que se ha reflexionado sobre memoria, música e historia.

El libro propone un recorrido narrativo e histórico en torno al Concierto de Año Nuevo de Viena y su contexto en la Europa del siglo XX, con "una combinación de investigación, divulgación musical y elementos de ficción literaria", según ha descrito la Feria del Libro en un comunicado recogido por Europa Press.

Según el propio Llade, el origen del proyecto parte de un encargo editorial en el que le solicitaron que hiciera una obra acerca "del origen del concepto de Año Nuevo y la época nazi", una propuesta que, como ha explicado, conectaba directamente con su experiencia como narrador del tradicional concierto vienés.

Durante su encuentro con los lectores en Valladolid, el autor ha destacado la importancia de este tipo de eventos culturales y el contacto directo con el público, y ha mostrado su satisfacción por participar en esta edición de la feria.

Llade ha subrayado además el valor del entorno de la feria y la respuesta del público, al que vincula "en gran medida" con los seguidores de su programa en RNE Clásica, 'Sinfonía de la mañana'.

En relación con el proceso creativo, el autor ha explicado que su obra se mueve en "una frontera difusa entre el rigor documental y la construcción narrativa", puesto que, según menciona, se alimenta "de hechos reales", pero los expone después "de forma dramatizada".

En este sentido, su novela toma como eje un periodo complejo de la historia europea y sitúa al Concierto de Año Nuevo de Viena en un punto central en la obra, no solo como acontecimiento musical sino como "fenómeno cultural global".

Llade lo define como una tradición "plenamente consolidada", con la que muchas personas comienzan el año en "un ambiente festivo y con buenos deseos", y que se ha convertido en "un ritual contemporáneo de inicio de año que conecta con la necesidad colectiva de esperanza y continuidad".

La novela también aborda las contradicciones del contexto histórico en el que se desarrolla, así como las tensiones morales de sus protagonistas. En palabras del autor, "las cosas no son ni blancas ni negras, son circunstancias difíciles".

Asimismo, ha advertido sobre la vigencia de ciertas lecciones históricas. "Tenemos la suerte de vivir en una sociedad libre, pero esto puede cambiar de la mañana a la noche", ha aseverado.

Con esta obra, Llade propone una reflexión sobre la memoria, la música y la historia, e invita al lector a reconsiderar "el significado cultural del Concierto de Año Nuevo más allá de su dimensión puramente musical", en una narrativa que entrelaza pasado y presente.