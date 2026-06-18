Martínez aclara que la designación del senador depende de la configuración del equipo que está pendiente de terceros

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha insistido este jueves en que la decisión sobre la designación del senador autonómico que le corresponde al PSOE por el resultado de las elecciones del pasado 15 de marzo depende de la configuración de todo el equipo que, según ha lamentado, sigue pendiente de los tiempos de las Cortes.

"Lamentablemente, los ritmos no los marcamos nosotros", ha reprochado Carlos Martínez que ha recordado que la Mesa de las Cortes ha debatido hoy la creación y constitución de las comisiones legislativas permanentes que tenían como límite el 15 de mayo. "En equipo --el PSOE-- te toca jugar donde te toca jugar (...) y a día de hoy todavía no somos capaces de tener la configuración de una Dirección completa del grupo", ha añadido.

Así, ha insistido en la necesidad de esperar para configurar el equipo en su globalidad y "sin poner parches" tras lo que ha explicado que el día 23 tienen que registrar las portavocías en cada una de las comisiones permanentes.

Carlos Martínez ha aclarado que si fuese por el PSOE la decisión sobre el senador autonómico estaría tomada ya pero ha insistido en que el Partido Socialista engloba ese nombramiento en la configuración de todo el equipo del Grupo Socialista. Dicho esto, ha garantizado que tomarán la decisión "en breve", cuando se sabrá si Luis Tudanca continúa o no en su escaño en la Cámara Alta.

"Por decisión propia del Grupo Socialista estaría todo constituido y todo configurado ya y estaríamos trabajando a pleno rendimiento", ha aseverado Martínez que ha vuelto a lamentar que Castilla y León siempre dependa "de terceros", lo que lleva en este caso al PSOE a "estar absolutamente sujeto a los tiempos" que mandatan otros, con una alusión expresa en este sentido a las diferentes interpretaciones del Reglamento por las que el límite para el pleno de designación de senadores puede ser el 10 de julio o el 11 de septiembre.

En cuanto a las conversaciones con el PP para la renovación de las instituciones propias ha explicado que en la última conversación informal sobre este asunto le trasladaron que sería en septiembre, "como con casi todo", ha ironizado, tras lo que ha insistido en la necesidad de llevar a cabo la "renovación" de esta instituciones en las que ve otro ejemplo de "parálisis institucional" de una Comunidad "absolutamente congelada".

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha asegurado que su partido quiere abordar las cuestiones relevantes dentro del desarrollo parlamentario "y desde el máximo consenso y desde el diálogo".

García ha reprochado también a Martínez que se haya referido a "los mentideros de las Cortes de Castilla y León" para hablar de fechas, como las de las comparecencias de los consejeros. "A mí no me parece serio", ha asegurado la 'popular' que ha afaeado a Martínez que no responda cuando le preguntan por cuestiones que afectan directamente a su grupo a su partido.

Por último, García ha afeado a Carlos Martínez que su propuesta en la Junta de Portavoces de hoy haya sido pedir que se tengan en cuenta las fiestas locales para no agendar actividad a los portavoces. "Todo ello teniendo en cuenta que en Soria, en su ciudad, la próxima semana hay festividades", ha aseverado al respecto la 'popular'. "Le quiero recordar al señor Martínez que está en un Parlamento autonómico, que requiere una seriedad y un trabajo real. Ya no es el alcalde de Soria, debe cumplir su responsabilidad, que es la de venir al Parlamento autonómico", ha añadido.