Martínez advierte de que habrá "partido de vuelta" y cuestiona a Vox como "muleta permanente" del PP

1069338.1.260.149.20260315235435 El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, durante su intervención tras las elecciones. - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y candidato a presidir la Junta por el PSCyL, Carlos Martínez, ha advertido de que habrá "partido de vuelta" y ha cuestionado hasta qué punto Vox "va a ser la muleta permanente del PP".

"Al lío que hay partido de vuelta", ha comenzado Martínez su intervención, en la que ha recalcado que no le gusta perder "ni al futbolín", por lo que no se ha mostrado del todo contento con los resultados.

Así, ha reconocido que se trata de unos "buenos resultados" donde han subido dos procuradores con respecto a los pasados comicios que refleja "todo el esfuerzo que la gente lleva meses haciendo para intentar dar un vuelco en Castilla y León" con un proyecto de transformación "con un resultado muy importante".

Martínez ha reiterado las gracias por la confianza que ha tenido en las nueve provincias con el "proyecto colectivo" que el PSOE ha armando y que va a ser "presente y futuro". "Tardaremos más o menos, pero la realidad es que hoy estamos aquí muchos de los que hemos apostado por ese cambio", ha señalado.

El candidato ha asegurado que felicitará a Mañueco y ha lamentado que en su intervención haya vuelto a "hablar de lo mismo de siempre" de "estabilidad" como "si tuviera mayoría suficiente para gobernar".

"Se lo hemos puesto fácil para plantearle el cortafuegos, hemos dicho que la tierra no estaba en venta, que estaba el PSOE como alternativa sólida de cambio y ellos al inmovilismo que perpetúa a la comunidad como irrelevante en el plano nacional e internacional", ha analizado.

Martínez ha incidido en que en el PSOE es un partido "histórico, de valor y principios", con un proyecto "para la tierra" y que ha sabido "entender y pelear el territorio" porque "lo que duele a una provincia, duele a la otra".

"Hoy le he vuelto a escuchar a Mañueco que, con el PSOE ni agua, no se ha enterado de nada, aunque haya ganado. Lo único que planteamos es una prórroga más, va a haber partido de vuelta", ha asegurado.

En este contexto, ha plateado a Vox que decida "que quiere ser de mayor", y hasta que punto está dispuesto a ser la "muleta permanente o como la derechita valiente sigue siendo la derechita cobarde".

El candidato se ha cuestionado cuánto está dispuesto a pagar Mañueco y Feijóo para "vender los derechos al mejor postor" y ha tendido la mano del PSOE para "exigir" una ley contra la violencia machista, contra la despoblación o para paliar los efectos de la guerra. "En esta primera baza no tenemos cartas, en la segunda todas", ha finalizado.

