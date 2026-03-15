Ferraz celebra el "buen resultado" del PSOE en CyL y subraya que el PP necesita a Vox "elección tras elección"

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en unaimagen de archivo. - PSOE - Archivo

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha señalado este domingo que los resultados obtenidos por el candidato socialista Carlos Martínez en las elecciones autonómicas de Castilla y León han sido "buenos" y ha recalcado que el PP sigue necesitando a Vox para gobernar "elección tras elección".

En una breve declaración sin preguntas desde la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, la 'número tres' del partido ha celebrado haber sumado dos escaños (30) respecto a las elecciones de hace cuatro años. "Nos reafirma en que vamos por la senda correcta", ha manifestado.

"Vamos a seguir trabajando por un proyecto que pone los derechos de la gente y los servicios públicos en el centro de su acción política", ha indicado a continuación, después de que el PP ganase las elecciones sumando dos escaños (34) y Vox haya ganado un parlamentario más (14).

Torró ha dado la "enhorabuena" a Martínez y le ha reafirmado su respaldo en nombre de la Ejecutiva Federal. "Tenéis todo nuestro apoyo y reconocimiento", ha señalado, asegurando que "todo el partido" les apoyará en la "consolidación de ese proyecto de cambio".

Además le ha felicitado por los resultados y por una campaña electoral "en positivo, a pie de calle y centrada en lo que realmente importa a los ciudadanos", ha indicado.

La dirigente socialista también ha felicitado al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que ha ganado las elecciones y ha mejorado en dos escaños el resultado de hace cuatro años, "por ser la lista más votada", según ha trasladado.

No obstante ha hecho hincapié en que el PP "elección tras elección necesita a los ultras para conformar gobierno" y en ese escenario, subraya, los socialistas son "más necesarios que nunca".

